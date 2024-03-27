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        Haberler Ekonomi Para Yapı Kredi'den 500 milyon dolarlık borçlanma - Para Haberleri

        Yapı Kredi'den 500 milyon dolarlık borçlanma

        Yapı Kredi 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracını tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 09:53 Güncelleme: 27.03.2024 - 09:53
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        Yapı Kredi'den 500 milyon dolarlık borçlanma
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        Yapı Kredi, 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi. Bankanın başarıyla tamamladığı işleme, yurt dışı yatırımcılardan iki katından fazla talep geldi.

        Kuruluşunun 80. Yılında da bir adım önde olma vizyonuyla gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerine dikkat çeken Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şöyle konuştu:

        “Ülkemizin en köklü finans kuruluşlarından biri olarak Bankamızın 80. yılında da lider duruşumuzla ülkemiz ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz. Güçlü sermaye yapımızı koruyarak, geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz. 2024 yılının ilk ayında sağlıklı bilanço yapımızı daha da iyileştirmek adına Yapı Kredi olarak, 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşamıştık. Son olarak 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracımıza gelen iki katından fazla talep ile aynı gururu bir kez daha yaşadık. 2023 yılının üçüncü çeyreğinin sonundan itibaren uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynak yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Uluslararası piyasalarda, Bankamıza ait işlemlerinin yüksek ilgi görmesi hem ülkemize hem de Bankamıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme stratejimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için fark yaratarak bir adım önde olmayı sürdüreceğiz.’’

        Yapı Kredi’nin ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç edilmesi işleminde Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America, Citibank, Emirates NBD, Morgan Stanley ve Standard Chartered görev aldı.

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