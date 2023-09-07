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        Haberler Ekonomi Para Yapı Kredi'den 500 milyon dolarlık sürdürülebilir eurobond ihracı - Para Haberleri

        Yapı Kredi'den 500 milyon dolarlık sürdürülebilir eurobond ihracı

        Yapı Kredi 500 milyon dolarlık ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 9,375 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:39
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        İlk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştirdi
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        Yapı Kredi, uluslararası piyasalardan 500 milyon dolar tutarında ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre 5 yıl 1 ay vadeli olarak gerçekleştirilen ihraca, ve ihraç tutarının iki katından fazla talep geldi. Bankanın bu ilk sürdürülebilir eurobond ihracından elde edilecek tutar, Yapı Kredi’nin Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde kullandırılacak.

        Yapı Kredi olarak faaliyet alanı finansın yanı sıra topluma, insana ve doğaya dost sürdürülebilir bir gelecek için sınırları kaldırmak için çalıştıklarını belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şöyle konuştu:

        “Yönlendirici ve teşvik edici rolüyle finans sektörü, çevresel ve sosyal risklerin yönetilmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Yapı Kredi olarak bu sorumluğumuzun bilinciyle ülkemizde sürdürülebilir dönüşümün sağlanması adına öncü bir rol üstleniyoruz. Son olarak ihraç tutarının iki katından fazla talep aldığımız 500 milyon dolar tutarındaki ilk sürdürülebilir eurobond ihracımızla önemli bir adım daha attık. Bu işlemle, uluslararası arenada ülkemize ve bankamıza olan güveni bir kez daha teyit etmekten de mutluluk duyuyoruz.”

        Yapı Kredi’nin yurtdışında, nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 16 Ekim 2028 olan 5 yıl 1 ay vadeli, sabit faizli ve 6 ayda bir kupon ödemeli getirisi yüzde 9,375 ve kupon oranı yüzde 9,25 olarak belirlenen sürdürülebilir tahvil ihracının, SPK'dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben 13 Eylül 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

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