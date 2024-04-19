Yapı Kredi'ye 11 ödül

Bankadan yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi, Qorus Banking Innovation Awards'un "Müşteri Deneyimi" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Pazarlama ve teknolojiyi buluşturan, pazarlama teknolojilerinin geleceğini şekillendiren MarTech Awards 2024'te ise Yapı Kredi Mobil; "Finans Sektöründe En İyi Teknoloji", "En İyi Mobil Uygulama Teknolojisi", "En İyi B2B Altyapı Teknolojisi" ve "Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz Tasarımı/Kullanımı" kategorilerinde 4 ödül birden aldı.

Ayrıca, Yapı Kredi pazarlama stratejisi ile İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından bu sene 14'üncüsü düzenlenen Mixx Awards'un "Sadece Dijital" kategorisinde altın, gümüş ve "Yaratıcı Display (Görüntülü) Reklamlar", "Veriden Doğan Yaratıcılık" kategorilerinde de bronz ödüllere layık görüldü. Bununla birlikte Banka, "bir tercih çok şey değiştirir" diyerek hayata geçirdiği Sürdürülebilir Tercih Programı Step ile "Sürdürülebilirlik Kampanyaları" kategorisinde altın ve "Kâr Amacı Gütmeyen/Kamu Hizmetleri" kategorisinde gümüş ödüllerin sahibi oldu.