Yapı ruhsatlarında hızlı artış

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47,4, daire sayısı yüzde 90,3 ve yüzölçümyüzölçüm yüzde 61,8 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 85,1'i belediyeler tarafından verildi

2025 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün, yüzde 85,1'i belediyeler, yüzde 14,9'u ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

En yüksek yüzölçümyüzölçüm payı yüzde 74,0 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

2025 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçümyüzölçüm payına 40,3 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,0 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 30,2 arttı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 18,1, daire sayısı yüzde 44,3 ve yüzölçümyüzölçüm yüzde 30,2 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 85,5'i belediyeler tarafından verildi

2025 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün, yüzde 85,5'i belediyeler, yüzde 14,5'i ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

En yüksek yüzölçümyüzölçüm payı yüzde 67,5 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu 2025 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçümyüzölçüm payına 18,4 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi. Takvim etkilerinden arındırılmış yapı ruhsatı toplam yüzölçümü yüzde 59,3 arttı Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 45,4, daire sayısı yüzde 87,4 ve yüzölçümyüzölçüm yüzde 59,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2025 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 21,7, daire sayısı yüzde 44,1 arttı ve yüzölçümyüzölçüm yüzde 33,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış yapı kullanma izin belgesi toplam yüzölçümü yüzde 26,8 arttı Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 15,1, daire sayısı yüzde 40,2 ve yüzölçümyüzölçüm yüzde 26,8 arttı.