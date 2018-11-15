Efecan Şenolsun, hakkında savcılık kararı bekleniyor

Efecan Şenolsun’u ‘Yaşamayanlar’ isimli internet dizisindeki rol arkadaşı Elit İşcan, sete alkollü gelerek kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa şikayet etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ‘basit cinsel saldırı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından hakkında soruşturma başlattığı Şenolsun’u ve set çalışanlarını ifadeye çağırmıştı. Çıkan bu iddiaların ardından dizinin yapımcılığını üstlenen Ay Yapım, bir basın açıklaması yaparak kamuoyunu aydınlattı.
SAVCILIK KARARI BEKLENİYOR
Ay Yapım: “Şirketimizin yapımcılığını üstlendiği, henüz yayınlanmamış bir projenin kadrosunda yer alan oyuncu Efecan Şenolsun'un; 5 ay önce yer aldığı başka bir projenin setinde yaşananlarla ilgili içinde bulunduğu hukuki süreci takip ediyoruz. Bir yapım şirketi olarak, iki genç oyuncunun hayatını ciddi şekilde etkileyecek bir mağduriyet yaratma ihtimali bulunan bu hassas durumda, “Kadının Beyanı Esastır” ve/veya “Suçluluğu İspatlanana Kadar Herkes Suçsuzdur” ilkelerinden birini, hukuki karardan önce uygulayıp kendimizi hukukun üzerinde bir otorite gibi pozisyonlamaktan imtina ediyoruz. Süreçte, yargının vereceği nihai kararı beklemekle birlikte kararın sonuçlanmasının bir vakit alabileceği görülmektedir. Bu aşamada bir duyarsızlık olmaması adına hukuki süreç devam ederken, konuya ilişkin oyuncu meslek birlikleri ile ortak bir karara ulaşmayı ve çıkacak kararı uygulamayı hedefledik, ama bir konsensüs sağlanamadı.Bizim setimizde meydana gelmeyen bu konunun, neredeyse 2 yıla yaklaşan bir süredir mesaisini yaptığımız ve yaklaşık 150 kişinin emeğiyle ortaya çıkan projemizle anılma ihtimalini, bütün bu emeğe haksızlık olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle, konuyla ilgili kararımızı şu aşamada açıklamak istiyoruz.Soruşturma süreci başlamış bulunan olayda, eğer savcılık makamı bir dava açılması yönünde karar verir ise, oyuncu Efecan Şenolsun ile yollarımızı ayırıp, senaryomuzdaki karaktere başka bir oyuncu ile devam edeceğiz"
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