Yaptırım kalkmadı, sadece ismi değişti

Ticaret, Tayvan, İran ve küresel enerji güvenliği gibi kritik dosyaların gölgesinde gerçekleşen ziyaret, büyük güçler arasındaki ilişkilerde kalıcı düşmanlıklardan çok stratejik çıkarların belirleyici olduğunu gösterdi.

Pekin’de yasaklı misafir

ABD ile Çin arasında yıllardır derinleşen jeopolitik rekabet; ticaret savaşlarından teknoloji ambargolarına, Tayvan krizinden insan hakları gerilimlerine kadar çok katmanlı bir mücadeleye dönüşürken, bu sert rekabetin ortasında dikkat çekici bir diplomatik tablo ortaya çıktı. Çin tarafından geçmişte yaptırım listesine alınan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi heyetiyle birlikte Pekin’e giderek Çinli yetkililerle kritik temaslarda bulundu. Bir dönem Çin’in “istenmeyen isimleri” arasında gösterilen Rubio’nun bugün Pekin’de resmi görüşmeler yürütmesi, yalnızca iki ülke ilişkilerindeki yeni dengeyi değil, diplomasinin gerektiğinde nasıl son derece pragmatik reflekslerle hareket ettiğini de gösterdi. Çünkü ortada teknik olarak hâlâ cevap bekleyen temel soru duruyor: Çin’in yaptırım uyguladığı bir isim Pekin’e nasıl girebildi?

Çin’in kara listesindeki Rubio

Marco Rubio, senatörlük yıllarında Washington’daki en sert Çin karşıtı isimlerden biri olarak öne çıkıyordu. Özellikle Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Müslümanlarına yönelik politikaları, zorla çalıştırma iddiaları, toplama kampı suçlamaları ve Hong Kong’daki demokratik hareketlere yönelik baskılar konusunda en sert siyasi söylemleri kullanan isimlerden biri olmuştu. Rubio yalnızca açıklamalar yapan bir siyasetçi değil; Pekin’e karşı hazırlanan yaptırım yasalarının şekillenmesinde aktif rol oynayan güçlü figürlerden biri olarak biliniyordu. Çin yönetimi de bu nedenle Rubio’yu doğrudan hedef almış, iki ayrı yaptırım kararıyla kendisine çeşitli kısıtlamalar getirmişti. Bu yaptırımların sembolik siyasi mesajlar taşıdığı bilinse de, Çin’in kişisel yaptırım listesine aldığı isimlerin Pekin’de resmi düzeyde kabul edilmesi alışılmış bir durum değil.

Diplomaside harf oyunu

Uluslararası diplomasi kulislerinde konuşulan en dikkat çekici iddia ise bu çıkmazın oldukça teknik ama yaratıcı bir yöntemle aşılmış olması. Batılı diplomatik kaynaklara göre Çin, Marco Rubio’ya yönelik geçmiş yaptırımları resmen kaldırmadan, isminin Çince yazımında değişikliğe giderek diplomatik bir manevra alanı oluşturdu. Çince’de yabancı isimler birebir harf karşılığıyla değil, ses benzerliği taşıyan karakterlerle yazılıyor. Bu nedenle aynı isim farklı karakter kombinasyonlarıyla ifade edilebiliyor. İddiaya göre Rubio’nun isminin ilk hecesinde kullanılan Çince karakter değiştirildi; telaffuz büyük ölçüde aynı kaldı ancak yazılı form farklılaştı. Böylece yaptırımın teknik olarak geçmişte hedef aldığı isim formuyla mevcut diplomatik kullanım arasında sembolik bir ayrım yaratılmış oldu. Pekin bunu açıkça doğrulamasa da, diplomasi kulislerinde bu yöntem “yaptırımı kaldırmadan kapıyı açma formülü” olarak yorumlanıyor.

Çin medyasının sessiz mesajı

Çin devlet medyasında konu doğrudan “isim değişikliğiyle yaptırımı aşma” biçiminde sunulmasa da, kullanılan dil dikkat çekiyor. Çinli yorumcular, yaptırımların Rubio’nun geçmiş siyasi pozisyonlarıyla bağlantılı olduğunu, mevcut ziyaretin ise devletler arası diplomatik süreç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Çin Dışişleri Bakanlığı’na yakın çevrelerde de yaptırımların bireysel geçmiş faaliyetlere yönelik olduğu, mevcut resmi görev statüsünün farklı değerlendirilmesi gerektiği mesajı veriliyor. Bu yaklaşım, Pekin’in klasik diplomatik reflekslerinden biri olarak okunuyor: Geri adım atmadan esneklik göstermek. Çin açısından mesele yalnızca Rubio değil; Washington ile sürdürülen daha büyük stratejik pazarlığın yönetilmesi.

Trump-Şi masasında ağır dosyalar

Rubio’nun Pekin ziyareti, sıradan bir diplomatik temas değil. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği kritik görüşmelerin parçası olan bu ziyaretin gündeminde küresel ekonomiyi doğrudan etkileyen başlıklar bulunuyor. Ticaret savaşlarının geleceği, yarı iletkenler ve teknoloji kısıtlamaları, yapay zekâ rekabeti, Tayvan üzerindeki askeri gerilim, İran dosyası ve enerji güvenliği görüşmelerin ana eksenini oluşturuyor. Özellikle İran kaynaklı bölgesel krizlerin yeniden tırmandığı bir dönemde Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması konusunda Washington ile Pekin’in ortak stratejik çıkarları bulunuyor. Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar da bu başlıkta iki lider arasında ortak anlayış bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle Rubio’nun varlığı sembolik olmaktan çok daha fazla anlam taşıyor.

Şahin Rubio’nun dönüşümü

Marco Rubio’nun bu tabloda yer alması ayrıca dikkat çekici çünkü kendisi uzun yıllardır Amerikan siyasetinde Çin’e karşı en sert isimlerden biri olarak biliniyor. Küba kökenli siyasetçi, Pekin’i yalnızca ekonomik rakip olarak değil, doğrudan sistemik tehdit olarak tanımlıyordu. Tayvan konusunda Çin’e karşı sert savunular yapıyor, Güney Çin Denizi’ndeki Çin faaliyetlerini agresif yayılmacılık olarak nitelendiriyor ve insan hakları dosyasında sürekli baskı kurulmasını savunuyordu. Ancak dışişleri bakanlığı görevine geldikten sonra Rubio’nun tonunda daha kontrollü bir pragmatizm görülmeye başladı. Trump yönetiminin ekonomik öncelikleri, ideolojik sertliği belli ölçüde dengeleyen yeni bir diplomatik çizgi yarattı. Rubio hâlâ Çin’e karşı şüpheci çizgisini koruyor ancak artık bu pozisyon doğrudan kriz üretmek yerine müzakere masasına taşınıyor.

Büyük güçler arasında pratik gerçeklik

Bu gelişme, uluslararası ilişkilerde söylemler ile devlet çıkarları arasındaki farkı da açık biçimde gösteriyor. Bir dönem Çin’in sert yaptırımlarla hedef aldığı Rubio bugün Pekin’de kabul görüyor çünkü devletler arası ilişkiler kişisel söylemlerden daha büyük hesaplarla yürütülüyor. Çin açısından Rubio’nun geçmiş açıklamaları unutulmuş değil; ancak Washington ile yürütülen daha büyük stratejik dosyalar, bu tür siyasi sembollerin önüne geçmiş durumda. Aynı şekilde Washington da insan hakları ve demokrasi söylemini tamamen terk etmese de, ekonomik ve güvenlik çıkarlarını önceleyen daha pragmatik bir hatta ilerliyor.

Diplomaside nihai kural: Kalıcı düşman yok

Rubio’nun Pekin ziyareti, ABD-Çin ilişkilerinin geldiği noktayı anlatan güçlü bir sembole dönüştü. Bir dönem yaptırım listesinde yer alan, Çin’e girişine kapılar kapatılan bir isim bugün aynı başkentte üst düzey diplomatik görüşmeler yapabiliyor. Bu tablo, uluslararası siyasetin katı ideolojik sloganlardan çok değişen çıkar dengeleriyle yönetildiğini gösteriyor. Büyük güç rekabeti devam ediyor; Tayvan, teknoloji, ticaret ve askeri denge başlıklarında temel sorunlar çözülmüş değil. Ancak devletler gerektiğinde yaptırımları askıya almadan, isimleri değiştirmeden geri adım atmadan da yeni diplomatik alanlar yaratabiliyor. Çünkü uluslararası siyasette bazen bir krizi çözmek için anlaşma değil, yalnızca doğru yazılmış yeni bir isim yetebiliyor.