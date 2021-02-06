Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerji
ABONE OL

Yaptırımlar İran'ın petrol gelirlerini vurdu

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD yaptırımları nedeniyle ülkesinin petrol gelirinde yaklaşık 100 milyar dolar kayba uğradığını söyledi.

Yaptırımlar İran'ın petrol gelirlerini vurdu
AA

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kirmanşah eyaletinde bir petrokimya tesisinin temel atma töreninde konuşan Cihangiri, ülke ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Petrokimya sanayisinin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu belirten Cihangiri, özel sektör temsilcilerini bu alanda yatırım yapmaya çağırdı.

ABD yaptırımları nedeniyle son yıllarda büyük zarar gören İran ekonomisine değinen Cihangiri, "Yaptırımlar, petrol gelirimizde yaklaşık 100 milyar dolar kaybetmemize neden oldu. Bu olay olmasaydı, halka yönelik böylesi ekonomik koşullar meydana gelmezdi." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de 26 Eylül 2020'de yaptığı bir konuşmada, ABD'nin 2018'den bu yana uyguladığı yaptırımlardan kaynaklanan toplam zararlarının 150 milyar doları bulduğunu belirtmişti.

ABD, İran ile küresel güçler arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımlar uygulamaya başladı.

Washington, 5 Kasım 2018'de ise İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı hedefleyen yaptırımları devreye soktu. Bu süreç boyunca Merkez Bankası dahil İran'a ait birçok bankanın yaptırım kapsamına alınması Tahran'ın uluslararası ticaretine büyük zarar verdi.

Bu durum, İran ile ticaret yapan birçok ülkenin ABD'nin yaptırım tehdidi nedeniyle İran'dan petrol alımını durdurmasına yol açtı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alman Steag Süloğlu rüzgar santralını satıyor
ENERJİAlman devi Trakya'daki santralı satıyor
ABD'den yola çıkan LNG gemisi 8 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşacak
ENERJİABD'den yola çıktı! 8 Şubat'ta Türkiye'de
Brent petrolün varili 59,18 dolar
ENERJİBrent petrol 59 doları aştı
Akaryakıt dağıtım şirketi sayısı yarı yarıya düştü
ENERJİLisansları tek tek iptal ediliyor
Brent petrolün varili 58,87 dolar
ENERJİBrent petrol 58 doları aştı
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ENERJİABD'nin ham petrol stokları azaldı
KAPANDI| Son dakika: Barajlarda doluluk oranı farkı kapattı!
ENERJİBarajlar farkı kapattı
Bakan Dönmez: Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik
ENERJİ'İlk hedefimiz Akdeniz'de bir keşif'
Brent petrolün fiyatı 57,84 dolar
ENERJİBrent petrol 58 dolar sınırında
Zorlu Enerji Alaşehir JES'i hibrite dönüştürüyor
ENERJİZorlu Enerji Alaşehir JES'i hibrite dönüştürüyor