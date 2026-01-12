Yaralı halde bulduğu karga en yakın arkadaşı oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde beyaz eşya tamiri yapan Hekim, kanadı yaralı halde bulduğu yavru karga nın tedavisini yaptı.

Bir süre sonra iyileşen karga yı doğaya salmak isteyen Hekim, kuşun iş yerinden gitmediğini fark etti.

Haşmet ismini verdiği karga yı iş yerinde besleyen ve zaman zaman banyosunu yaptıran Hekim, karga ile arasındaki sıra dışı dostluktan keyif alıyor.

Serdar Hekim, gazetecilere yaptığı açıklamada, karga nın henüz yavru olduğu zamanda bir binanın çatı katından düştüğünü söyledi.

Tedavisi ve bakımına dikkat ettiğini belirten Hekim, "Geçtiğimiz temmuz ayında yavru halde bulduğum karga nın tedavisini yaptım. O gün bugündür adını 'Haşmet' verdiğim karga ile dostluğumuz başladı. Haşmet iş yerinde adeta benim yardımcım oldu. Çırak gibi yanımda dolaşıyor, birlikte vakit geçiriyoruz" diye konuştu.