Yaramazlık yaparken kameralara yakalanan çocukların güldüren halleri
Her çocuk biraz yaramazdır ve bu yaramazlık bazen merak ve yaratıcılıkla birleşebilir. İşte o zaman ebeveynler karşılaşacakları her türlü manzaraya karşı hazırlıklı olmalıdır.
"Çocuğum kedimi kucaklamayı çok seviyor. Kedim... pek değil."
"Pğlum morf kostümümü buldu ve bu çok korkunç."
"3 yaşındaki çocuğum bugün öğle yemeğini kendi hazırladı."
"Karımın mutfak kilerimizin kapısını açmaya gittiğinde karşılaştığı manzara."
"Çinli baba, oğlunun pasaportun her yerine karalama yapması nedeniyle havaalanında mahsur kaldı."
"Bunu görmemen gerekiyordu!"
"Bahçe hortumu kullanmak."
"Artık sana sahibim, güzellik!"
"Oğlumu göremeyince onu kurutucuda dizüstü bilgisayarımda Godzilla'yı izlerken buldum."
"Kızıma elbiselerini askılardan çıkarıp deneyemeyeceğini söyledim ve cevap olarak bunu aldım."
"Hepsi köpeğin suçu! Sadece şaka yapıyorum."
"Peki ne diyebilirim?"
Ona kediyi ısırmaması gerektiğini söyledim.