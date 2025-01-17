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        Yardıma gitti, 'yardımlık' oldu

        Kocaeli'de 16 yaşındaki genç, inşaatta çalışan yakınlarına yardıma gitmişti, asansör boşluğuna düşerek yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 23:16 Güncelleme: 17.01.2025 - 23:16
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        Yardıma gitti, 'yardımlık' oldu
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        Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, inşaatta çalışan yakınlarına yardım etmeye giden Y.E. (16), binanın ikinci katından asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi 336. Sokak üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan yakınlarına yardım etmeye giden Y.E., dengesini kaybederek binanın ikinci katından asansör boşluğuna düştü.

        İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Y.E., itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılarak, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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