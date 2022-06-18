'Yaren' leylek 3 yavrusunu da büyüttü

Adem amca beslenmelerine vesile oluyor. Tabi köylüler çok mutlu. Hele uzun zamandır böyle arka arkaya devamlı 'Yaren'in gelmesi çünkü her sene bir şey var içimizde. Acaba gelecek mi gelmeyecek mi? Bu uzak bir ülke, doğa şartları. Çok şükür bu sene de geldi. Mutlu etti bizi hatta sadece bizi değil Bursa'yı, Türkiye'yi mutlu etti. Çok ilgi var 'Yaren'e. Köyümüze gelen yerli yabancı misafirlerin ilk sordukları Yaren" diye konuştu.