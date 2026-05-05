        Yaren ve Nazlı'nın 5 yavrusu oldu

        Bursa'da yaşayan 71 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan ve 15'nci kez Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne gelen Yaren ve eşi Nazlı leyleğin 5 yavrusu oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 00:23 Güncelleme:
        Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

        Her göçte gelip, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 15'inci kez köye geldi. Göçten 15’inci kez dönen Yaren’in ilk yavrusu 30 Nisan'da yumurtadan çıkarken, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5'inci yavrunun da bugün yumurtadan çıktığını duyurdu.

        'ARTIK NUR TOPU GİBİ 5 YAVRUMUZ VAR'

        Tüydeş müjdeli haberi şu sözlerle paylaştı:

        "Müjdemizi isteriz. Bugün en küçük olan yavrunun da kafasını göstermesiyle birlikte artık nur topu gibi 5 yavrumuz olduğunu biliyoruz. Dünden beri kıpır kıpırlar. Bir yandan soğuklardan korumak için saman yosun bulup yuvaya getiriyorlar, bir yandan yavruları sık sık altlarında kontrol ediyorlar bir yandan da elbette onları besliyorlar. Yavruları yıldan yıla değişkenlik gösteriyor. Daha önce 6 yavru büyütmüşlüğü var Yaren'in. 5 yıl önce yine 5 yavrusu olmuştu Yarengillerin. Ve bu yıl belki gölün suyla taşması onların da daha fazla yavru yapmasına vesile oldu. Şimdi ilk bir ay çok önemli. Zira 5 yavru kolay değil. Eğer aralarında zayıf düşen olursa hayat mücadelesinden elenebilir. Ama Yaren hiç bunu yapmadı. Halk arasında dilden dile hep yavrularını atar diye söylense de gerçekte bu durum sanıldığı gibi değildir. En küçük yavru umarım çabuk ayak uydurur büyük kardeşlerine ve geride kalmaz. Esas heyecan şimdi başlıyor."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

