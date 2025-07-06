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        Yaren Yapıcı'nın tatil neşesi

        Yaren Yapıcı, tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Yalıkavak'taki bir plajda bir kız arkadaşıyla görüntülenen Yapıcı, keyifli halleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 10:20 Güncelleme: 06.07.2025 - 10:20
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        Tatil neşesi
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yaren Yapıcı, Bodrum'da tatil yapıyor.

        Oyuncu, bir kız arkadaşıyla Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.

        Mavi renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Yaren Yapıcı, iskelede keyifli halleriyle dikkat çekti.

        Kız arkadaşıyla sohbet eden Yaren Yapıcı, daha sonra sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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