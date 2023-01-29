YARGI 52.BÖLÜM ÖZETİ

Ilgaz’ın arabasına konulup, emniyetin bahçesinde herkesin gözü önünde patlatılan bomba herkeste büyük şok etkisi yaratmıştır. Başta Ilgaz olmak üzere sevdiği hiç kimse emniyette değildir. Ilgaz için tek mesele artık bu cinayetin arkasındaki gerçeği bulmaktır.

“Ölü gelin” davasında kimin cinayeti işlemiş olduğu artık bombanın ve tehditlerin arkasındaki ismi bulmak için de çok önemli bir hale gelir. Gelinin de damadın da aileleri büyük şüpheliler olarak kodlanır. Fakat damat tarafının avukatı olarak tanıdık yüzler bir anda olaya dahil olurlar; Yekta Tilmen ve oğlu Ömer…