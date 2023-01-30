Bu yolda en çok üzülen kişi ise Aylin olacaktır. Ilgaz ve Ceylin bu cenderenin içinde birbirlerini kollamak için yan yana durmak zorundadır; kalplerinin en derinine gömmeye çalıştıkları aşkları birbirleri için deli gibi endişelenmelerine sebeptir.