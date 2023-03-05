Diğer yandan Metin’in kritik hayati durumu da devam etmektedir; Çınar ise, abisinin kararlarını sorgulamaktadır. Olaya damat tarafından müvekkil olarak dahil olan Yekta ve Ömer cephesinde, Ömer hiç beklenmedik bir koz oynama telaşındadır. Cepheleri yeniden belirleyecek olan bu hamleye Ceylin tarafından umulmadık bir tepki gelecektir.

Aralarındaki sorunlara rağmen, ailelerindeki tüm fertlere kadar büyük tehditlere varan bu vakada bile çözüme birlikte ulaşmaya çalışan Ilgaz-Ceylin çifti bir yol ayrımının tam üzerinde durmaktadır. Boşanma davalarında bir karar vermek zorundadırlar.