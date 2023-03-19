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Yargı 57. bölüm yayınlandı! Yargı son bölümünde yaşananlar

Yargı 57. son bölüm 19 Mart 2023 Pazar akşamı 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlandı. Yargı son bölümde; Ilgaz ve Ceylin cephesinde sürekli yeni kararlar ve bu kararların sonuçları ile yüzleşmeyi gerektirecektir. Yargı 57. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Yargı son bölüm özeti...

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  • Yargı 57. bölüm full HD izle! Kanal D Yargı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz seyret

    Yargı dizisi son bölüm izleme ekranı yeni bölümün yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı “Yargı”, her pazar Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yargı 57. bölüm özeti ve son bölüm izle bilgileri...
  • Yargı 57. bölüm full HD izle! Kanal D Yargı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz seyret

    YARGI 57. BÖLÜM İZLE

    Yargı 57. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Yargı son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Yargı 57. bölüm full HD izle! Kanal D Yargı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz seyret

    YARGI 57. BÖLÜM ÖZETİ

     

    Anemon operasyonunun kaotik bir hal alması herkesi “güven” konusunda büyük bir tedirginliğe sokmuştur. Ardı arkası kesilmeden gelen ölüm haberleri, Ilgaz ve Ceylin cephesinde sürekli yeni kararlar ve bu kararların sonuçları ile yüzleşmeyi gerektirecektir.

    Başsavcının boşluğu bir vekil başsavcı ile kapanırken gelecek yeni kişi herkeste bir merak konusudur. Zaten Pars’a bir türlü ulaşamayan ekip için önemli olan; bulunan yeni delilin peşine düşmek kadar Derya’yı da sakin ve olayların dışında tutabilmektir. Ceylin ile birlikte Kesik cinayetinin delillerinin karartılmasında büyük bir rol oynayan Osman’ı bir telaş sarmıştır. 
  • Yargı 57. bölüm full HD izle! Kanal D Yargı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz seyret

    Diğer taraftan Çınar ise verdiği tüm kararların arkasında bütün inadıyla durarak özellikle Tuğçe ve Parla’yı çileden çıkarmaktadır. Yekta-Ömer bağı ise her geçen gün güçlenmektedir. En yakınlarına kadar ulaşan tehditlerle ve ilişkileriyle bir başa çıkma biçimi olarak Ilgaz da Ceylin de anlaştıkları gibi kendi yöntemleriyle, kendi yollarından yürümektedirler. Günün sonunda yolun ucunun her ikisi için de aynı yere vardığı için yüzleşmekten kaçamayacaklardır.  

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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