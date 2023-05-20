Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan güzel oyuncu Pınar Deniz, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Deniz'in ablası olduğunu öğrenen sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor.