Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Yargı Yekta ölecek mi ve diziden çıkıyor mu? Yargı'da Yekta'yı oynayan Uğur Polat diziden ayrılıyor mu?

        Yargı Yekta ölecek mi ve diziden çıkıyor mu? Yargı'da Yekta'yı oynayan Uğur Polat diziden ayrılıyor mu?

        Star TV'nin yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi ile yoluna devam eden dizisi Yekta, bu akşam yayınlanacak 75. bölümüyle heyecan fırtınasına sahne olacak. Dizide, ünlü oyuncu Uğur Polat'ın hayat verdiği Yekta'nın vurulması nedeniyle ölüp ölmeyeceği büyük merak konusu olmuş durumda. İşte, konuya dair ayrıntılar....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        3. sezonuyla da oldukça ilgi gören Kanal D dizisi Aile, bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oldukça heyecanlı anların yaşanacağı dizinin yeni bölümüne Yekta karakterinin akıbeti damga vuracak. İşte, ölüp ölmediği gündem olan Yekta'nın dizideki geleceğine dair ayrıntılar...

        2

        YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK, YEKTA ÖLECEK Mİ?

        Ceylin, Mercan’ın olay yerinden uzaklaştırılmasıyla derin bir nefes alsa da Yekta’nın vurulmasıyla adeta şoke olmuştur. Kızını sağ salim dışarı çıkaran Ilgaz için şimdi de karısını ve diğer rehineleri bir an önce kurtarma vaktidir.

        Kadir ona olan borçların kapanması için Yekta’nın yokluğunda Osman ve Çınar’dan daha da zor bir istekte bulunur. İkili kendi başlarına, olmayan iş yapma becerileriyle baş başa kalacaktır; fakat, girdikleri bu yolda verdikleri kararlar herkesin dünyasını alt üst etmeye yetecektir.

        3

        Tuğçe ile Efe, meraklı gözlerden uzak dolu dizgin bir yakınlaşma içerisindeyken Parla’yı, Çınar ile ilgili öğreneceği ve şimdiye kadar hiç bilmediği bir geçmiş hikaye beklemektedir.

        Eski günlerdeki gibi kendi savcı ve avukat saflarına dönen Ilgaz ve Ceylin’in kucağına yeni bir adli vaka düşecektir. Bilinçsiz ve kimliksiz bir halde bulunan kadınla başlayan olaylar, yatağından çıkmakta olan bir nehrin ilk sızıntısıdır ve kontrol altına alınmazsa önüne kattığını sürükleyip götürecek gibidir.

        4

        UĞUR POLAT KİMDİR?

        Uğur Hakan Polat (d. 1 Ocak 1961), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

        1978 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. 1981'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü.

        16 yıldır Devlet Tiyatrosu'nda ve 30 tiyatro eserinde rol aldı. 1996 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü aldı. Çevirdiği birçok sinema filmlerinde de ödüllere layık görüldü.

        5

        Bunlardan bazıları; Salkım Hanım'ın Taneleri ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu"; Bütün Kapılar Kapalıydı sinema filmi ile 1990 yılında Ankara Film Festivali'nde "Umut Veren Oyuncu" ödülünü aldı.

        Son olarak 2014 yılı itibarı ile Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde Kandemir Nevizade karakterini canlandırmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan kıydılar!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan kıydılar!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları