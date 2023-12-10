Haberler Televizyon Yargı Yekta ölecek mi ve diziden çıkıyor mu? Yargı'da Yekta'yı oynayan Uğur Polat diziden ayrılıyor mu?

Yargı Yekta ölecek mi ve diziden çıkıyor mu? Yargı'da Yekta'yı oynayan Uğur Polat diziden ayrılıyor mu? Star TV'nin yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi ile yoluna devam eden dizisi Yekta, bu akşam yayınlanacak 75. bölümüyle heyecan fırtınasına sahne olacak. Dizide, ünlü oyuncu Uğur Polat'ın hayat verdiği Yekta'nın vurulması nedeniyle ölüp ölmeyeceği büyük merak konusu olmuş durumda. İşte, konuya dair ayrıntılar.... Habertürk Giriş: 10.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:43 facebook

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3. sezonuyla da oldukça ilgi gören Kanal D dizisi Aile, bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oldukça heyecanlı anların yaşanacağı dizinin yeni bölümüne Yekta karakterinin akıbeti damga vuracak. İşte, ölüp ölmediği gündem olan Yekta'nın dizideki geleceğine dair ayrıntılar...

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YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK, YEKTA ÖLECEK Mİ?



Ceylin, Mercan’ın olay yerinden uzaklaştırılmasıyla derin bir nefes alsa da Yekta’nın vurulmasıyla adeta şoke olmuştur. Kızını sağ salim dışarı çıkaran Ilgaz için şimdi de karısını ve diğer rehineleri bir an önce kurtarma vaktidir.



Kadir ona olan borçların kapanması için Yekta’nın yokluğunda Osman ve Çınar’dan daha da zor bir istekte bulunur. İkili kendi başlarına, olmayan iş yapma becerileriyle baş başa kalacaktır; fakat, girdikleri bu yolda verdikleri kararlar herkesin dünyasını alt üst etmeye yetecektir.