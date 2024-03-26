Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Yargıtay Başkanlığı seçiminin 4. turunda da sonuç çıkmadı

        Yargıtay Başkanlığı seçiminin 4. turunda da sonuç çıkmadı

        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin dördüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime beşinci tur oylamasıyla devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yargıtay Başkanlığı seçiminde son durum
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yeni başkanını belirlemek üzere sandık başına giden Yargıtay'da dördüncü tur oylamasında da sonuç çıkmayınca beşinci tur oylamaya geçildi. Dördüncü tur oylamada Mehmet Akarca 96, Ömer Kerkez 125, Muhsin Şentürk 105 oy aldı.

        Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

        Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda sandık kuruldu ve dün sabah saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

        Seçimin ilk üç turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu en az 175 oyu alamaması üzerine bugün dördüncü tur oylama yapıldı.

        REKLAM

        Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 96, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 125, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı.

        Seçime beşinci tur oylamasıyla devam ediliyor.​​​​​​​

        Beşinci tur oylamada da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

        Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yargıtay
        #seçim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        ABD'de gemi köprüye çarptı: Araçların bulunduğu köprü yıkıldı!
        ABD'de gemi köprüye çarptı: Araçların bulunduğu köprü yıkıldı!
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        İsrail-Hamas çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor
        İsrail-Hamas çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti