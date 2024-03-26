Yargıtay Başkanlığı seçiminin 4. turunda da sonuç çıkmadı

Yeni başkanını belirlemek üzere sandık başına giden Yargıtay'da dördüncü tur oylamasında da sonuç çıkmayınca beşinci tur oylamaya geçildi. Dördüncü tur oylamada Mehmet Akarca 96, Ömer Kerkez 125, Muhsin Şentürk 105 oy aldı.

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda sandık kuruldu ve dün sabah saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.