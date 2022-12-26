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Yargıtay, FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası kararını kısmen bozdu

Yargıtay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava dosyası üzerindeki temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay, FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası kararını kısmen bozdu
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AA

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 99 sayfalık ilamında, FETÖ'nün faaliyetleri, darbe girişimi gecesi yaşananlar ve sanıkların olay tarihindeki görevlerine yer verildi.

İlamda, usul yönünden işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz sergilendiği, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu gerekçesiyle hapis cezalarının bir kısmının onandığı belirtildi.

İlamda, bazı sanıkların birlikte hareket ederek örgütsel faaliyet kapsamında eylemlerini gerçekleştirdiklerinin dosya kapsamında bulunan olay yeri görüntüleri, taraf beyanları ve adli raporlarla sabit olduğunun gözetildiğine de dikkati çekildi.

9 SANIK HAKKINDA BERAAT HÜKMÜ ONANDI

İlama göre, 9 sanık hakkında, yerel mahkemece suç işlediklerinin sabit olmaması gerekçesiyle verilen beraat kararları ile 88 sanığa bazı suçlardan verilen hükümler onandı.

Sanıklardan 32'sine "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan ceza verildiği hatırlatılan ilamda, bu sanıkların doğrudan fail olarak, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtilerek, haklarında verilen cezalar bozuldu.

İlamda, suç vasfında düşülen yanılgı sonucunda "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan haklarında hüküm kurulan 19 sanığın da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan cezalandırılması gerektiği aktarıldı.

Yargıtay kararında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ceza alan 9 sanığa, ayrıca "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ceza verildiği anlatılarak, sanıklara bu suçlardan ceza verilememesi gerektiği ifade edildi.

İlamda, 3 sanığa, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen cezalar, 1 sanığa da bu suçtan verilen beraat kararlarının bozulmasına hükmetti.

MAHİR AYABAK'IN ŞEHİT EDİLMESİ

Darbe teşebbüsü gecesinde Mahir Ayabak'ın şehit edildiği, 3 müştekinin ise yaralandığı olayın hatırlatıldığı ilamda, bu kapsamda bazı sanıkların, 3 müştekinin yaralanmasına ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", Ayabak'ın şehit edilmesi yönünden ise "kasten öldürme" suçundan "nitelikli" haliyle cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

İlamda, 37 sanık hakkında, bir kısım müştekiler yönünden "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan, genel geçer kabullere dayanılarak, hangi müştekilere karşı gerçekleştiği belirtilmeksizin ve yetersiz gerekçelerle hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozma kararı verildiği değerlendirildi.

Kararın oy birliğiyle verildiği belirtilen ilam, dava dosyasıyla birlikte yerel mahkemeye gönderildi.

İlamın gönderildiği İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, 17 Temmuz 2019 günü, Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda karar açıklanmıştı.

Davada, eski Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanı Albay Yusuf Özdemir, eski Kurmay Albay Mustafa Kol, eski Kurmay Albay Barbaros Akça, eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken, eski Kurmay Albay Ömer Korkut, eski Binbaşı Yusuf Yenihayat, eski Binbaşı İsa Öztürk, eski Piyade Üsteğmen Mehmet Duman, eski Başçavuş Aslan Özkan ve eski sözleşmeli er Muhammed Ömer Saldanlı, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, eski Başçavuş Aslan Özkan'ı çok sayıda müştekiye karşı "kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 78 yıl 6 ay hapse mahkum etmişti.

Aynı suçtan 43 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme, bu sanıkların suçun işlenmesinden sonraki tutum ve davranışlarını lehlerine takdiri indirim nedeni kabul ederek, sanıkların bu cezalarını müebbet hapse indirmişti.

Mahkeme heyeti, 85 sanığı "anayasayı ihlale teşebbüs etmeye yardım" suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, 17 yaşındaki Mahir Ayabak'ın şehit edilmesine ilişkin "öldürmeye azmettirme" suçundan eski Başçavuş Aslan Özkan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Mahkeme, Özkan'ı çok sayıda müştekiye karşı "kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 78 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Heyet, Ayabak'ın şehit edilmesine ilişkin "kasten öldürme" suçundan eski sözleşmeli erler Muhammed Ömer Saldanlı'nın ağırlaştırılmış müebbet, Yasin Keçeli ve Metin Uçar'ın ise bu suçtan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Sanık eski Kurmay Albay Mustafa Kol, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hava araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 33 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Binbaşı Yusuf Yenihayat'a, "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "hava araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan 40 yıl hapis cezası verilmişti.

Eski sözleşmeli er Muhammed Ömer Saldanlı'yı, çok sayıda müştekiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 78 yıl hapse çarptıran mahkeme, bu suçlardan eski sözleşmeli erler Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a ayrı ayrı 65 yıl 5 ay hapis cezası vermişti.

Eski Kurmay Albay Barbaros Akça'yı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 22 yıl 6 aya mahkum eden mahkeme, eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken ve eski Kurmay Albay Ömer Korkut'a da "hava araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 9'ar yıl hapis cezası vermişti.

Mahkeme heyeti ayrıca, bazı sanıklara, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yaralama" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

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