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Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, bir bankanın Bölge Müdürlüğü’nde uzman olarak çalışan S.Y. hakkında terör örgütü FETÖ’ye üye olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken banka, S.Y. nin iş akdine son verdi.
"İŞE GERİ ALINMA TALEBİNDE BULUNUMAZ"
Yapılan işlemin iptali talebiyle dava açan S.Y.nin açtığı davada mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, davacının iş sözleşmesinin milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan terör örgütü üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmek suretiyle feshedildiğini, fesih nedenine göre davacının, 673 Sayılı KHK m.7 uyarınca işe geri alınma talebinde bulunamayacağını gerekçe gösterdi.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZDU
Davanın temyiz incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak feshin geçersizliğine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi, S.Y.'nin işten atılma nedeninin açıkça yazılmadığını bozma gerekçesi olarak belirtti.
DOSYA, YARGITAY'A GELDİ
Bu karara da itiraz edilince dosya Yargıtay’a geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, FETÖ üyeliği veya yöneticiliği iddiasıyla hakkında soruşturma açılanları yakından ilgilendiren bir karara imza attı.
"SORUŞTURMA OLMASI ATILMASINA YETER"
Yargıtay, davacı hakkında ceza soruşturması bulunmasının işten atılması için yeterli bir gerekçe olduğuna hükmetti. Gerekçeli kararda, “Davalı, davacı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturmanın devam ettiğini bildirmiştir. Davacı işçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyeliği kapsamında hazırlık soruşturması başlatılması, işveren yetkili kurulları tarafından yapılan feshin şüphe feshine dayandığını göstermektedir. Bu durumda işveren tarafından yapılan fesih geçerli nedene dayanmakta olup, ilk derece mahkemesi tarafından verilen karar yerindedir” denildi.
"ŞÜPHE FESHİ, YASAYA AYKIRI DEĞİL"
Bölge Adliye Mahkemesi'nin fesih bildiriminde neden gösterilmemesine dayalı olarak verdiği işe iade kararının hatalı olduğuna dikkat çeken Yargıtay, işverenin, hakkında FETÖ soruşturması devam eden çalışanı “şüphe” feshine dayanarak işten atmasının yasaya aykırı olmadığını vurguladı.
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