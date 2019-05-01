Volkswagen (VW) Ticari Araç'ın C-D segmentindeki temsilcisi Crafter'ın model gamı, okul ve servis versiyonları ile tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl pikap ve panel van versiyonlarının satışına başlanan Crafter'ın, okul ve servis versiyonları Mayıs ayında bayilerde yerini alacak.
Üst yapı çalışmaları Türkiye’de geliştirilen VW Crafter’ın, kabin içindeki birçok parçası yerli yan sanayi ile işbirliği geliştirildiği kaydedildi.
Öte yandan, Comfortline ve Highline olmak üzere iki donanım seviyelerinde satın alınabilecek yeni Crafter'ın, 245 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacağı bilgisi verildi.
2 litre hacimli turbo dizel motorla satışa sunulan hafif ticari model, 177 beygir güç üretirken 410 Nm tork sağlıyor.
OTOMATİK ŞANZIMAN İLE SATILACAK
Gücünü 8 ileri otomatik vites seçeneği ile tekerleklere aktaran Crafter'da ikincil çarpışma önleme asistanı, rüzgar savrulma asistanı, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip asistanı gibi güvenlik donanımlarına yer verildiği belirtildi.
Ayrıca, araçta servotronik direksiyon sisteminin standart olarak sunulduğu açıklanırken, direksiyonun düşük hızlarda yumuşadığı yüksek hızlarda ise sertleştiği belirtildi.
Modelin hava sürtünme katsayısının ise, bir önceki nesline göre yüzde 10 daha düşük olduğu aktarıldı.
Yapılan açıklamaya göre, yeni Crafter'ın ekstra uzun şasi ve yüksek tavanlı olarak, 16+1 ve 19+1 koltuk konfigürasyonlarıyla satın alınabileceği belirtildi.
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