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HaberlerGündemÇevreYarım ton inci kefali ile yakalandılar
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Van'da kaçak avlanan 530 kilo inci kefali ele geçirildi

Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, kaçak avlanan 400 kilosu ölü, 130 kilosu canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar İlçe Tarım Müdürlükleri ekiplerince imha edildi

Yarım ton inci kefali ile yakalandılar
DHA

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erciş ve Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Çelebibağ Karakol Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlıkları, Erciş, Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri Erciş'in Çelebibağ, Zilan ve Muradiye'nin Bendimahi Çaylarında denetimler yaptı.

Yapılan denetimlerde kaçak avlanan 400 kilosu ölü, 130 kilo canlı inci kefali ele geçirilirken, 4 serpme ve 1 uzatma ağa da en konuldu. Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar İlçe Tarım Müdürlükleri ekiplerince imha edildi. Av yasağına uymayan iki kişiye ise 3 bin 708 TL ceza uygulandı.

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