Yarın 19 ilçede elektrik kesilecek! 22 Aralık 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi detayları ile elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 22 Aralık Pazartesi günü 19 ilçede ve buna bağlı mahallelerde elektrik kesintisi yapacağını açıkladı. Buna göre yarın; Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar ve Arnavutköy'de birkaç saat elektrik kesilecek. İşte, 22 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintisi detayı
Giriş: 21.12.2025 - 23:55 Güncelleme: 21.12.2025 - 23:55
