Yarın aile hekimleri çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı soruları gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı üzere aile hekimliği çalışanları, performansa dayalı "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"ne karşı daha önce birkaç kez iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Aile hekimliği çalışanları, 1 gün daha iş bırakma kararı aldı. İş bırakma kararı ile ilgili Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası’ndan (AHESEN) açıklama geldi. Peki, 14 Mart Cuma sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı, aile hekimleri grevde mi, ne zaman iş bırakacaklar? İşte detaylar.