Antalya'da yarın okullar tatil mi sorusu, şehrin çeşitli ilçelerinde görülen yağmurun ardından bir kez daha gündem oldu. Şehir genelindeki milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi, Antalya'da okullar ve üniversiteler tatil olacak mı konusuyla ilgili araştırmalara hız verdi. Bu noktada, Valilik açıklaması beklenirken Antalya'da yağmurun etkisini iyice göstereceği ifade edildi. Peki, 31 Aralık Antalya'da yarın okullar tatil olacak mı, kar tatili açıklaması geldi mi? Ayrıntılar haberimizde.