Yarın bankalar açık mı? 10 Kasım banka çalışma saatleri
10 Kasım banka çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü yurdun dört bir köşesinde törenlerle anılacak. 10 Kasım'ın bu sene hafta içine denk gelmesi sebebiyle yarın bankaların açık olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte, "10 Kasım'da yarın bankalar açık mı, kapalı mı?" sorularının yanıtları...
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1938’in 10 Kasım’ında saat 09:05’te bedenen aramızdan ayrıldı. Bu sene 10 Kasım Cuma günü Atatürk, vefatının 85. yılında anılacak. Bu kapsamda gözler "Yarın bankalar açık mı, kapalı mı?" sorularına çevrildi. İşte, 10 Kasım banka çalışma saatleri...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım bu sene Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olarak sayılmamaktır.
10 KASIM BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Bankalar sadece hafta sonları ve resmi tatillerde kapalı konumda oluyorlar. 10 Kasım resmi tatil olarak sayılmaması sebebiyle bankalar yarın normal mesai saaatlerinde çalışacaklar. 10 Kasım 2023 Cuma günü vatandaşlar bankalardan işlemlerini gerçekleştirebilecek.