Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Yarın Belki de' Beykoz Kundura'da

        'Yarın Belki de' Beykoz Kundura'da

        Tiyatro sahnesinin usta isimleri Aslı İçözü ve Şerif Erol'un başrollerini paylaştığı çağdaş tiyatro klasiği 'Tomorrow's Parties'ın bugünün Türkiye'sine uyarlanmasıyla ortaya çıkan 'Yarın Belki de', 25 Ocak Cumartesi akşamı Beykoz Kundura'da prömiyerini gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 00:42 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yarın Belki de' Beykoz Kundura'da
        ABONE OL

        Çağdaş tiyatro sahnesinin önemli topluluklarından biri olan ve ortaklaşa üretim (devising) yönteminin öncülerinden sayılan Forced Entertainment’ın yarattığı ve özgün adı “Tomorrow’s Parties” olan oyununun bugüne ve bugünün Türkiye'sine uyarlaması olarak Lita House of Production ve Beykoz Kundura yapımcılığında hayata geçirilen “Yarın Belki de” 25 Ocak Cumartesi akşamı Beykoz Kundura’da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

        Günümüzün umut ve korkularını geleceğe dair sorgulamalarla harmanlayarak sürükleyici bir tiyatro deneyimi sunan “Yarın Belki de” oyunun başrollerini tiyatro sahnesinin deneyimli isimleri Aslı İçözü ve Şerif Erol paylaşırken, oyunun yönetmen koltuğunda Ayşe Draz oturuyor.

        Eleştirmenler tarafından "absürt ama iyimser," "jilet gibi keskin" ve "akıllardan çıkmayan" olarak tanımlanan ve seyirciye hem eleştirel hem de mizahi bir perspektif sunan “Yarın Belki de”, modern tiyatronun yaratıcı güzelliğini yansıtarak geleceğe dair spekülasyonlardan ütopik ve distopik hayallere, politik kabuslardan bilim kurgu fantezilerine uzanan bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Aşık atışması tarzındaki etkileyici performansıyla oyuncular, yalın bir sahnede geleceğe yönelik ihtimaller üzerine düşünceler sektirirken izleyicileri hem düşünmeye hem de gülmeye davet etmenin yanı sıra bugünün toplumsal sorunlarını ironik ve çarpıcı bir biçimde ele alıyor.

        Lita House of Production ve Beykoz Kundura ortak yapımıyla sahneye taşınan ve sezon boyu gösterimleri devam edecek olan “Yarın Belki de”nin biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Beykoz Kundura
        #Şerif Erol
        #Aslı İçözü
        #tiyatro
        #Yarın Belki de
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motosiklet kazası kardeşleri ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
        Motosiklet kazası kardeşleri ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!