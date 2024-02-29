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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 1 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 1 Mart 2024 hava durumu raporu

        Meteoroloji tarafından yayınlanan haftalık raporlar ile Türkiye hava durumu belli oluyor. Yarın, bahar ayının ilk ayı olan Mart'a giriş yaparken; sıcaklıklar da paralel olarak artıyor. İşte, 1 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 09:53 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:53
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        Yarın, kış mevsimini bırakıyor ve bahara ilk adımlarımızı atıyoruz. Yağışlar bir süreliğine yurt genelinde olmayacak ve vatandaşlar baharın tadını çıkaracak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 1 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

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        YARIN (1 MART CUMA) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da yarın hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak ve güneş zaman zaman kendini gösterecek.

        Ankara ise sisli havaya uyanacak. Başkent'te sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıksa da hava kapalı olacak.

        İzmir'i ise çok bulutlu ve kapalı bir hava bekliyor. Ancak İzmir'de yarın bahar havası olacak ve sıcaklıklar 12 ile 20 derece arasında değişecek.

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        YARIN (1 MART CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye genelinde yarın herhangi bir şehirde yağış beklenmiyor ancak yarın hava sisli olacak. Sıcaklıklar bahar mevsimini müjdelese de yurt genelinde hava kapalı olacak. Ancak Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgesinin bir kısmında güneş kendini gösterecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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