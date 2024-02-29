YARIN (1 MART CUMA) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak ve güneş zaman zaman kendini gösterecek.

Ankara ise sisli havaya uyanacak. Başkent'te sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıksa da hava kapalı olacak.

İzmir'i ise çok bulutlu ve kapalı bir hava bekliyor. Ancak İzmir'de yarın bahar havası olacak ve sıcaklıklar 12 ile 20 derece arasında değişecek.