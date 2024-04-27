Yarın hava nasıl olacak? 28 Nisan Pazar hava durumu
Bahar havalarının değişkenliği sürerken hafta sonu birçok şehirde yağmur yağacak. Üstelik meteoroloji yağmurlara gök gürültüsünün de ekleneceği konusunda uyarıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 28 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
Nisan ayının sonuna doğrı geldiğimiz günlerde havanın değişkenliğini; yağmur ve güneşi aynı anda yaşıyoruz. Ancak Nisan ayından sonra havalar daha istikrarlı ilerleyecek ve güneş yeniden parlayacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 28 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
YARIN (28 NİSAN PAZAR) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul yarın gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 12 ile 19 derece arasında değişecek.
Ankara da gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir güne uyanacak. Ancak İstanbul'a nazaran daha sıcak olacak çünkü termometreler 22 dereceye kadar çıkacak.
İzmir ise güneşli ancak yer yer bulutlu olacak. Sıcaklıklar 26 dereceye kadar çıkacak.
YARIN (28 NİSAN PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın yağışlı bir gün geçirecek. Akdeniz ve Doğu tarafı güneşli olsa da ülkenin kalanında gök gürültülü sağanak yağış var.