Her Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısına ilişkin heyecanlı bekleyiş bir kez daha başladı. 6 Mart toplantısının ardından beklenen yeni toplantıya ilişkin vatandaşlar; yarın kabine toplanacak mı ve gündemde neler var gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar...