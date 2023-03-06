Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları bekleniyor

Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararlarını Millete Sesleniş konuşmasında canlı yayında duyuracak. Bakanlar Kurulu toplantısının ana gündem maddesini 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmalar oluşturuyor. İşte 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kabine Toplantısı kararları son dakika: 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler?

    Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 15.30'da başladı. Kritik konuların masaya yatırılacağı Kabine Toplantısı'da alınan kararların ne olduğu sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU? 

    Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın bugünkü gündeminde Kahramanmaraş merkezli depremler ve 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler yer alıyor. Gözler Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. İşte 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları ile ilgili detaylar... 
  • Kabine Toplantısı kararları son dakika: 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler?

    6 MART 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantının ardından Millete Sesleniş konuşmasında açıklama yapması bekleniyor.
  • Kabine Toplantısı kararları son dakika: 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler?

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.
  • Kabine Toplantısı kararları son dakika: 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler?

    Bu kapsamda illerde nelere ihtiyaç var ve bunların tedariği ele alınacakken, çadır ve konteyner kentlerin oluşturulması ve kalıcı konutların inşası da görüşülecek. Bölgede görev yapan ilgili bakanların toplantıda sunum yapması da bekleniyor.
  • Kabine Toplantısı kararları son dakika: 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler?

    SEÇİMLER DE GÖRÜŞÜLECEK

    Diğer yandan 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin de Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor.
  • Kabine Toplantısı kararları son dakika: 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler?

    Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.