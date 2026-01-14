Yarın kandil mi, ne kandili? 15 Ocak 2026 Perşembe hangi kandil idrak edilecek?
2026 dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Takvime göre recep, şaban ve ramazanı kapsayan, içinde birçok özel geceyi barındıran mukaddes üç aylar 21 Aralık 2025 tarihinde başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili de 25 Aralık'ta idrak edildi. Gözler ise 2026 yılının ilk kandiline çevrildi. Ocak ayında idrak edilecek kandil hangisi merak konusu oldu. Bu noktada ''Yarın kandil mi, ne kandili?'' soruları gündeme taşındı. Peki, 15 Ocak 2026 Perşembe hangi kandil idrak edilecek? İşte 2026 kandil tarihleri...
2026 dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Böylece kandil günleri belli oldu. ‘’Yarın kandil mi, en yakın kandil ne zaman?’’ soruları da yanıt buldu. Takvime göre, yılın ilk kandili 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Peki, 15 Ocak ne kandili, yarın hangi kandil idrak edilecek? İşte 2026 Kandil tarihleri…
YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk gelmektedir.
2026 yılı içerisinde Miraç Kandili, Berat Kandili ve Mevlid Kandili idrak edilecek. Regaip Kandili ise 25 Aralık’ta idrak edilmişti.
2026 yılı dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Takvime göre, yılın ilk kandili 15 Ocak 2026 tarihinde idrak edilecek
MİRAÇ KANDİLİ 2026 NE ZAMAN?
Miraç Kandili, üç ayların ilki olan Recep ayının 26'ncı gecesine denk geliyor.
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.
MİRAÇ NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ne göre;
Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder.
Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
"İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı" Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
BEŞ VAKİT NAMAZ FARZ KILINDI
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti nazil oldu.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet ilkelerini bildirdi.
2026 KANDİL TARİHLERİ
2026 dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli oldu. İşte 2026 kandil günleri;
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe (26 Receb 1447)
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi (14 Şaban 1447)
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi (11 Rebiulevvel 1448)
Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe (1 Receb 1448)