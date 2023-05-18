Bu sene cuma gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için resmi tatil mi sorgulamaları yapılırken bir yandan da kargo işlemleri olan kişiler " 19 Mayıs kargolar açık mı, kaça kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte kargoların çalışma durumu ve saatleri...