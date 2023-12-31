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Yarın okullar tatil mi? Yılbaşı tatili için geri sayım başladı. Bu akşam kutlanacak yılbaşı ve sonrası için plan yapacaklar ise "Yarın okullar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak yarın resmi tatil mi, okullar açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...