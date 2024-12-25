Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil oldu?
Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı uyarılar, ulaşımda aksamalara yol açarken tatil beklentilerini de artırdı. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki, 26 Aralık Perşembe günü okullar tatil olacak mı? İşte güncel gelişmeler...
Kış mevsiminin etkisini artırdığı bu günlerde, kar yağışı birçok ilde yaşamı durma noktasına getirdi. Meteoroloji'den gelen yoğun kar ve buzlanma uyarıları, okulların tatil edilme ihtimalini gündeme taşıdı. Öğrenciler ve aileler, ulaşımda yaşanabilecek zorluklar nedeniyle alınacak kararları merakla beklerken, tatil haberleri takip ediliyor. Yetkililerden yapılacak resmi açıklamalar, 26 Aralık Perşembe gününe ilişkin eğitim durumunu netleştirecek. Peki, okullar tatil olacak mı, hangi illerde? İşte detaylar...
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, (Hatay ve Osmaniye dışında) Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Yenişarbademli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Değerli Yenişarbademli halkı, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerimizin güvenliği için 26 Aralık 2024 Perşembe günü ilçemizdeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir."