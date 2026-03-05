Canlı
        Haberler Bilgi Yarın okullar tatil mi? 6 Mart Cuma okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?

        Yarın okullar tatil mi? 6 Mart okul var mı, ders yapılacak mı?

        Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?", "6 Mart 2026 Cuma okul var mı?" ve "kar tatili olan iller hangileri?" sorularını araştırmaya başladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava dalgası ve kar yağışı bekleniyor. Türkiye'de okullarda kar tatili, hava koşullarına bağlı olarak il valilikleri tarafından veriliyor. İşte 6 Mart Cuma olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller...

        Giriş: 05.03.2026 - 20:15
        1

        Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı valilikler ve öğrenciler, MGM tarafından yayımlanan hava durumunu yakından takip ediyor. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesi, yoğun buzlanma riski veya güvenlik sorunları oluşması durumunda il genelinde veya bazı ilçelerde eğitime kar engeli geliyor. Bu kapsamda 6 Mart Cuma günü okula gidecek olan öğrenciler, kar tatili için gözünü valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, Yarın okullar tatil mi? 6 Mart Cuma okul var mı, ders yapılacak mı? İşte okulların tatil edildiği yerler...

        2

        YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Valilikler olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde okulların tatil edildiği duyuruyor. 6 Mart Cuma günü için kar tatili haberi henüz gelmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        YARIN HAVA NASIL OLACAK, KAR YAĞACAK MI?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

        UYARILAR

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
