Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 30 Kasım 2023 İzmir, Ankara ve İstanbul'da okullar tatil mi oldu?

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 30 Kasım 2023 İzmir, Ankara ve İstanbul'da okullar tatil mi oldu?

Okulların tatil olup olmayacağı yüz binlerce veli ve öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından kent geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Kasım Çarşamba günü Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. MGM uyarılarının ardından gözler "30 Kasım 2023 İzmir, Ankara ve İstanbul'da okullar tatil mi oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 30 Kasım Perşembe günü İzmir, Ankara ve İstanbul'da okulların tatil durumuna ilişkin merak edilenler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.