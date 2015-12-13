BİM 12-13-15 Mayıs 2026 aktüel kataloğu: Yarın BİM marketlere hangi ürünler geliyor, fırsat ürünleri neler?
BİM market, yeni haftaya ait aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. 12, 13 ve 15 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak kampanyalarda teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, araç içi ekipmanlardan bahçe ürünlerine, beyaz eşyalardan mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi raflardaki yerini alacak. Alışverişseverlerin satışına sunulacak haftanın indirimlerinde ayrıca seyahat ekipmanları ve motosiklet aksesuarları da dikkat çekiyor. İşte 12-13-15 Mayıs 2026 tarihlerine özel BİM aktüel ürünler listesi ve broşür detayları…
BİM market, 12, 13 ve 15 Mayıs tarihlerine özel yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Bu hafta raflarda pro scooter, X3 aksiyon kamerası, katlanabilir kalın teker elektrikli bisiklet, titreşim önleyici telefon tutucu ve çok amaçlı motosiklet çantası gibi ürünler öne çıkıyor. Ayrıca sürgülü aspiratör, vakum makinesi, farklı klima modelleri ve ayaklı vantilatör gibi ev elektroniği ürünleri de satışa sunulacak. Bunların yanında oto koltuk kılıf seti, araç içi kameralı dikiz aynası, basınçlı yıkama makinesi, araç yıkama tabancası ve koltuk arkası organizer gibi otomobil ürünleri de katalogda dikkat çekiyor. İşte 12-13-15 Mayıs 2026 tarihli BİM aktüel ürünler listesi ve fiyat detayları…
BİM AKTÜEL 12 MAYIS 2026 KATALOĞU
Solo Kağıt Havlu (16'lı): 199 TL
Solo Tuvalet Kağıdı (48'li Dev Paket): 349 TL
Bulut Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı (1500 ml): 99 TL
Vanish Multipower Leke Çıkarıcı (1 L): 169 TL
Asperox Sarı & Mavi Güç (2x1000 ml): 189 TL
Solo Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 74,50 TL
Quickdish Telli Bulaşık Süngeri (3'lü): 19,50 TL
Quickdish Temizlik Bezi: 32,50 TL
Quickdish Cam Bezi (2'li): 59 TL
Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu (694 ml): 33,50 TL
Miss Soda Plus (500 g) + Arap Sabunu (1 L): 119 TL
Blume Peçete (200'lü): 42,50 TL
Sparx Diamond Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü (40'lı): 239 TL
Viking Sıvı Bulaşık Deterjanı (750 ml): 49,50 TL
Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici (250 ml): 34,50 TL
Protex Kraft Pişirme Kağıdı (16'lı): 39,50 TL
Macromax Battal Boy Çöp Torbası (20'li): 69 TL
Macromax Buzdolabı Poşeti (80'li): 59 TL
Macromax Streç Film (100 Metre): 129 TL
Queen Desenli Peçete (20'li): 19,50 TL
Pofu Islak Havlu (100'lü): 25 TL
Duru Katı Sabun (4x90 g): 72,50 TL
Zühre Ana Bromelain Şurubu (250 ml): 225 TL
Ülker Laviva Hindistan Cevizi Dolgulu Bar (35 g): 23 TL
Doğuş Dökme Siyah Çay Kırmızı Dem (5000 g): 1.099 TL
Nescafe 25'li Hazır Kahve Çeşitleri (3ü1 Arada / 2si1 Arada): 148 TL
Pepsi Zero Sugar Gazlı İçecek Kola (4x1 L): 169 TL
Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek (4x1 L): 169 TL
Teatone Şeftali Aromalı Soğuk Çay (330 ml): 19,50 TL
Wafer Master Kakaolu Fındık Kremalı Rulo Gofret (108 adet): 249 TL
Nestle Coimor Vişneli Dolgulu Bitter Tablet Çikolata (225 g): 139 TL
Patislove Tablet Çikolata (100 g - Patates Cipsli / Buğday Patlaklı): 99 TL
Peripella Kakaolu Fındık Kreması (630 g): 159 TL
Wefood %100 Yer Fıstığı Ezmesi (300 g): 179 TL
Sarelle Beyaz Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Gofret (33 g): 33 TL
Ülker Olala Çikolata Soslu Mini Muffin Kek / Sufle (162 g): 47,50 TL
Eti Popkek Vişneli Kek (60 g): 13 TL
Delly Çikolata Kaplı Meyve Bar (35 g): 39 TL
Funzi Capybara Oyuncaklı Lolipop Şeker (12 g): 49 TL
Ülker Oneo Damla Sakızı Aromalı Draje Sakız (60 g): 49 TL
List Çiğ Fındık (300 g): 249 TL
Ruffles Patates Cipsi (160 g - Taco Baharatlı): 54,50 TL
Cipso Patates Cipsi (125 g - Kokoreç Aromalı): 44,50 TL
Fellas Nohut Cipsi (50 g - Mevsim Yeşillikli): 49 TL
Ülker Krispi Peynirli Kraker (175 g): 25 TL
Glutensiz Fabrika Karabuğday Patlağı (24 g): 15 TL
Ülker Saklıköy Çikolata Kremalı Bisküvi (5x87 g): 99 TL
Maret Dana Baton Kavurma (1000 g): 995 TL
Sultan Et Dana Kangal Sucuk (500 g): 299 TL
Banvit Bütün Piliç (Donuk): 79 TL
Hastavuk Piliç Döner (1000 g): 239 TL
Sarp Et Dana Döner (500 g): 299 TL
Paşalı Et Dana Kıyma (1000 g): 650 TL
Pınar Hindi Salam (50 g): 13,50 TL
Pınar %0,5 Yağlı Süt (1 L): 39,50 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir (1000 g): 189,50 TL
Akpınar Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik Jersey Peyniri (500 g): 229 TL
İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 329 TL
Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 399 TL
Yörsan Tost Peyniri (1000 g): 299 TL
Yörsan Tam Yağlı Süzme Peynir (1000 g): 219 TL
Aknaz Lor Peyniri (1000 g): 72,50 TL
İçim Labne (3x180 g): 159 TL
Dost Az Yağlı Yoğurt (3000 g): 119 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 175 TL
İçim %18 Yağlı Krema (200 ml): 48,50 TL
Torku Ayran (1 L): 45 TL
İçim Orman Meyveli Kefir (1 L): 85 TL
Yocrush Danone Çilek Aromalı Meyveli Yoğurt (150 g): 39,50 TL
Daphne Bitter Çikolatalı Sufle (180 g - 2 adet): 119 TL
Adora Lokmalık Antep Fıstıklı (100 ml): 99 TL
Akdo Sade & Bal Badem Dondurma (680 ml / 500 g): 185 TL
BİM AKTÜEL 13 MAYIS 2026 KATALOĞU
Elektrikli Scooterlar (Segway-Ninebot)
Ninebot ZT3 Pro Scooter: 57.900 TL
Özellikler: Maks. 25 km/s hız, 70 km menzil, 1600W anlık güç, 120 kg taşıma kapasitesi.
Ninebot E3 Pro Scooter: 28.500 TL
Özellikler: Maks. 25 km/s hız, 35 km menzil, 800W maksimum güç, 100 kg taşıma kapasitesi.
Aydınlatma Ürünleri (Nisa Luce)
Modern Tripod Lambader: 2.490 TL
Özellikler: Üç ayaklı tripod, metal sıvamalı başlıklar.
Sehpalı Metal Lambader: 3.490 TL
Özellikler: Ahşap tablalı, dekoratif metal sehpa, kumaş şapkalı.
Yatak Çeşitleri (Homedius)
Royalty Pedli Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak (160x200 cm): 9.990 TL
Multi Comfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak (160x200 cm): 7.990 TL
Multi Comfort Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak (90x190 cm): 5.790 TL
Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak (90x190 cm): 2.790 TL
EcoSleep Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak (90x190 cm): 1.590 TL
BİM AKTÜEL 15 MAYIS 2026 KATALOĞU
Insta360 X3 Aksiyon Kamerası: 15.990 TL
Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL
Imex Duocam 4K Aksiyon Kamerası: 2.750 TL
Motosiklet Intercom Sistemi: 2.750 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak: 1.990 TL
Titreşim Engelleyici Telefon Tutucu: 590 TL
Disk Fren Kilidi: 590 TL
Motosiklet Sırt Çantası (North Pacific): 1.990 TL
Çok Amaçlı Motosiklet Çantası (40 L): 2.450 TL
Motosiklet Deflektörü Universal: 990 TL
Motosiklet Telefon Tutucu Titreşim Engelleyici: 790 TL
Motosiklet Brandası: 490 TL
6 Plastik Kancalı File Ahtapot: 299 TL
Motosiklet Sele Brandası: 119 TL
Kask Kedi Kulak Süsü: 139 TL
Motosiklet Kilidi Spk16: 229 TL
Zincir Temizleme Fırçası: 119 TL
Şarjlı Led Flaşör: 129 TL
Trax Bluetooth Speaker: 399 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör: 1.790 TL
Kumtel Vakum Makinesi: 1.250 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak: 3.490 TL
Kumtel 70 L XXL Midi Fırın: 3.490 TL
Kumtel Baharat Öğütücü: 399 TL
Kumtel Teleskobik Elektrikli Fırça: 990 TL
Kumtel Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL
Kumtel Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL
FujiPlus Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL
FujiPlus Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL
Keysmart Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL
Daewoo Klima 12000 BTU: 24.500 TL
Dijitsu Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL
Dijitsu Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL
Kumtel 7000 BTU Portatif Klima: 9.900 TL
Kumtel Buz Makinesi: 5.750 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör: 1.590 TL
Kumtel Ayaklı Vantilatör: 1.150 TL
Kumtel Tavan Vantilatörü: 799 TL
Polosmart Araç İçi Mini Soğutucu (6 L): 2.490 TL
Sitingo Oto Koltuk Kılıf Seti: 890 TL
Carplay (7 inç Ekran): 2.790 TL
Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1.190 TL
Araç İçi Kamera Dashcam: 990 TL
Makaralı Güneşlik: 349 TL
Hasır Minder: 349 TL
Araç İçi Kapı Aydınlatma: 349 TL
Moki Çocuk Emniyet Kemer Desteği: 349 TL
L Telefon Tutucu: 349 TL
Araç İçi Güneşlik Şemsiye: 399 TL
Araç İçi Led Göz: 399 TL
Metalize Güneşlik (~130x60 cm): 229 TL
Araç İçi Küllük: 229 TL
Araç İçi 2’li Bardak Tutucu: 229 TL
Araç İçi Şişme Boyun Yastığı: 229 TL
Araç İçi Led 2’li Aydınlatma: 229 TL
Araç Direksiyon Güneşlik: 129 TL
Telefon Kaydırmaz Paspas: 129 TL
Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL
Mıknatıslı Telefon Tutucu: 229 TL
Araç Bel Desteği: 99 TL
Araç İçi Numaratör: 99 TL
Solar Led Tekerlek Işığı: 399 TL
Araç Wirelles Adaptör: 229 TL
Araç Uyarı Işığı: 229 TL
Araç Led Işık 3m USB: 199 TL
Yapışkanlı Araç Reflektörü: 229 TL
Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti: 79 TL
Bagaj Lastiği: 79 TL
Sibop Kapağı (4’lü): 69 TL
Sgs Basınçlı Yıkama Makinesi 5.490 TL
AutoWare Şarjlı Araç Yıkama Tabancası 1.250 TL
AutoWare Araç İçi Organizer Askı 99 TL
AutoWare Araba Temizlik Fırçası 349 TL
AutoWare Araba Koltuk Arkası Organizer 229 TL
Araç İçi Hava Nemlendirici 229 TL
AutoWare Araç Detay Temizleme Fırçası 99 TL
AutoWare Araç İçi Koltuk Arkası Organizer 43x61 cm 229 TL
AutoWare Araç İçi Bagaj Organizer 349 TL
AutoWare Çok Kullanışlı Organizer 229 TL
Sisus Basınçlı Araç Köpük Pompası 2 Litre 399 TL
Space24 Araç İçi Bardak Tutucu 79 TL
Space24 Ayak Basınçlı Hava Pompası 229 TL
Space24 Araç İçi Düzenleyici 229 TL
Space24 Araç İçi Gözlük Tutucu 129 TL
Space24 Araç Koltuk Kenarı Tamamlayıcı 229 TL
Space24 Araç İçi Çöp Kutusu 129 TL
Space24 Araç İçi Bardak Tutucu 229 TL
Space24 Basınçlı Temizlik Tabancası 229 TL
Space24 Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli 79 TL
Space24 Araç Cam Sileceği 60 cm 129 TL
Space24 Araç Cam Sileceği 45 cm 129 TL
Space24 Silikon Çekçek 129 TL
Auto Power Cam Suyu Yazlık 3 Litre 65 TL
Auto Power Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 65 TL
Auto Power Bor Benzin Enjektör Temizleyici 250 ml 95 TL
Auto Power Oto Bakım Ürünleri 250 ml 35 TL
Auto Power Bor Dizel Enjektör Temizleyici 250 ml 95 TL
Auto Power Oto Bakım Ürünleri 500 ml 65 TL
Autopower Çizik Alıcı Pasta Cila 300 gr 65 TL
Erpar Universal Oto Halı Paspas 399 TL
Erpar Halı Bagaj Çantası 299 TL
Champions Motor Görünümlü Çocuk Bisiklet 16 Jant 5.499 TL
Venti 20 Jant Bisiklet 4.990 TL
Kapı Sinekliği Mıknatıslı Cırt Bantlı 179 TL
Tek Kanat Sineklik 75x125 cm 69 TL
Çift Kanat Sineklik 130x150 cm 79 TL
Fiyonklu Elbiseli Bebek 399 TL
Türkiye İş Bankası Hikaye Kitapları 45 TL
Eolo Hareketli Sürgülü Kitaplar 99 TL
0-6 Yaş Eğlenceli Gözler Boyama Kitapları 55 TL
Elena Pelüş Tavşan Lily 499 TL
Yumurta Saklama Kabı 59 TL
Okyanus Home Dolap İçi Raf 109 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 39 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 29 TL
Pazar Arabası 529 TL
Ayarlanabilir Çekmece İçi Organizer Set 119 TL
Kare Badya 79 TL
Kesme Panosu 85 TL
Kappa ABS Valiz Büyük Boy 1.069 TL
Kappa ABS Valiz Orta Boy 949 TL
Kappa ABS Valiz Küçük Boy 829 TL
North Pacific Valiz Etiketi 65 TL
North Pacific Valiz Etiketi 69 TL
North Pacific Valiz Etiketi 75 TL
North Pacific Pasaport Kılıfı 129 TL
North Pacific Pasaport Kılıfı 145 TL
Mutfak Önlüğü 48x67 cm 99 TL
Kappa Eva Sandalet Erkek 259 TL
Kappa Eva Sandalet Kadın 259 TL
Masa Örtüsü 160x160 cm 129 TL
Koltuk Örtüsü 170x210 cm 179 TL
Ören Bayan Keçeden Oyuncak Yapım Kiti 17 cm 59 TL
Ören Bayan Mini Amigurumi Kiti 12 cm 125 TL
Ören Bayan Punch Nakış Kiti 16 cm 209 TL
Ören Bayan Kırlent Punch Kiti 45 cm 279 TL
Ören Bayan El Kuklası Kiti 22 cm 49 TL
Yastık Kılıfı 50x70 cm 79 TL
Kiğılı Patik Çorap Çeşitleri 2’li Kadın / Erkek 89 TL
Casilli Sütyen 379 TL
Casilli Sütyen 369 TL
Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 85 TL
Çelik Derin Tencere 849 TL
Chefs Tek Fiyat Kurban Bıçak Çeşitleri 129 TL
Chefs Şef Bıçağı 30 cm 139 TL
Chefs Çelik Satır 36,5 cm 449 TL
Et Döveceği 279 TL
Taşıma Sepeti 269 TL
Chefs Tava 299 TL
Chefs Wok Tava 389 TL
Çelik Karnıyarık Tencere 849 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 1.350 TL
Çiğ Köfte Tepsisi 38 cm 189 TL
Krom Sini 50 cm 149 TL
Ahşap Kapaklı Gravürlü Baharatlık 130 ml 35 TL
Gravürlü Ayaklı Kurabiyelik 0,8 Litre 59 TL
Gravürlü Ayaklı Kurabiyelik 1,35 Litre 85 TL
Paşabahçe Tokio Kase 18 cm 79 TL
Paşabahçe Tokio Kase 12 cm 109 TL
Borcam Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 2200 cc 229 TL
Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 285 cc 119 TL
Glass in Love Cam Kupa 200 cc 99 TL
Çok Amaçlı Cam Yağ Spreyi 200 ml 109 TL
Süzgeç 14 cm 65 TL
Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 89 TL
Dolma Kapağı 21 cm 55 TL