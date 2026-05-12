Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! ŞOK 13 Mayıs 2026 aktüel kataloğu: Çarşamba günü ŞOK marketlere hangi ürünler geliyor, indirimli ürünler neler?

        ŞOK 13 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayında: Yarın ŞOK marketlere vantilatör ve kurutma makinesi geliyor!

        ŞOK marketin 13 Mayıs Çarşamba fırsatları aktüel kataloğu yayınlandı. Yarından itibaren tüm ŞOK marketlerde elektronik eşyalardan yatak odası ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine, beyaz eşyadan teknolojik aletlere kadar birçok ürün raflarda alışverişseverlerin satışına sunulacak. İşte ŞOK 13 Mayıs 2026 aktüel broşürü ve ürün fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 14:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ŞOK marketin 13 Mayıs Çarşamba fırsatları aktüel kataloğu belli oldu. Yarından itibaren ŞOK marketlerde vantilatör, fırın, bluetooth hoparlör, kulaküstü kulaklık, akıllı saat, akıllı takip cihazı, figürlü el vantilatörü, led aydınlatma, masajlı taraklı duş başlığı seti, tek kişilik alez tül beze korumalı, elektrikli sinek öldürücü, iyonizerli hava soğutucu, tıraş bıçağı, sineklik, çamaşır makinesi, buzdolabı, dondurucu gibi çeşitli ürünler satışa çıkacak. İşte ŞOK 13 Mayıs 2026 Çarşamba aktüel broşürü ve fiyatlar listesi haberimizde...

        2

        Bioblas şampuan çeşitleri 149 TL

        Clear şampuan çeşitleri 159 TL

        Dalin bebek şampuanı 159 TL

        Dalin banyo kokusu 89 TL

        Rexona deodorant çeşitleri 140 TL

        Axe deodorant çeşitleri 179 TL

        Duru granül klasik sabun 75 TL

        Johnson's bebek yağı 75 TL

        Gillette permatik tıraş bıçağı 82 TL

        Gillette blue3 tıraş bıçağı 165 TL

        Gillette sensor 3 tıraş bıçağı 235 TL

        Maylo puf mendil 89 TL

        Familia dev rulo havlu 29 TL

        Veet tüy dökücü krem erkek 349 TL

        Signal red defender diş macunu 110 TL

        Sleepy hijyenik ped 39 TL

        Familia jumbo havlu 119 TL

        Duru Türk hamamı klasik sabun 85 TL

        Ace platinum yoğun çamaşır suyu 179 TL

        Asperox yüzey temizleyici 109 TL

        3

        Aprilla afan-7473 endüstriyel vantilatör 1,599 TL

        Ledolet 3 in 1 ledli tavan vantilatörü 799 TL

        Şamdan 40 lt mini fırın 2,499 TL

        Piranha figürlü tws kulaklık 599 TL

        Piranha figürlü bluetooth hoparlör 499 TL

        Havit kulaküstü kulaklık 899 TL

        Havit akıllı saat 1,299 TL

        Piranha akıllı takip cihazı 299 TL

        Piranha magsafe 5000 mah powerbank 499 TL

        Forever figürlü el vantilatörü 299 TL

        Kreuzer solar saplama led aydınlatma 54,95 TL

        Kreuzer renkli solar saplama led aydınlatma 175 TL

        Kreuzer hoppie şarjlı led kamp lambası 249 TL

        Kreuzer figürlü solar saplama led aydınlatma 100 TL

        Kreuzer çiçekli solar saplama led aydınlatma 75 TL

        Aprilla elektrikli sinek öldürücü 275 TL

        4

        Cam kapaklı çelik kavurma tenceresi 999 TL

        Hascevher çelik cezve seti 649 TL

        Lava çift kulplu döküm ızgara tava 900 TL

        Kumsal wok tava 399 TL

        Doğal ahşap saplı et bıçağı çeşitleri 149 TL

        Pratik doğal ahşap saplı steak bıçağı 149 TL

        Pratik masat 149 TL

        Pratik et döveceği 349 TL

        Pratik et satırı 349 TL

        Pratik ev tipi bıçak bileyici 149 TL

        Pratik et doğrama, dilimleme ve sıyırma bıçak çeşitleri 149 TL

        Petrix dijital el tartısı 249 TL

        Aprilla şerit taş motoru 1,190 TL

        Viapot toprak güveç tencere 149 TL

        Viapot toprak porsiyonluk güveç 4'lü 75 TL

        Viapot toprak dolma kapağı 50 TL

        Paşabahçe ikon çay bardağı 6'lı 129 TL

        Gold yıldız kulplu kupa 249 TL

        Kavanoz kapağı 10'lu 39,95 TL

        Kapaklı desenli saklama kabı 75 TL

        Nostaljik şekerlik 199 TL

        Bambu kesim tahtası 249 TL

        5

        Dinarsu çift kişilik pamuklu pike 399 TL

        Dinarsu tek kişilik pamuklu pike 349 TL

        Dinarsu tek kişilik alez tül beze korumalı 329 TL

        Dinarsu çift kişilik alez tül beze korumalı 399 TL

        Tek kişilik penye lastikli çarşaf 229 TL

        Çift kişilik penye lastikli çarşaf 299 TL

        Dinarsu kilim 349 TL

        Kırlent kılıfı 149 TL

        Klimalı yastık 249 TL

        Slazenger erkek modal şort 349 TL

        Kadın modal şort 349 TL

        Erkek tek alt ham bez 279 TL

        Erkek kapri ham bez 249 TL

        Kadın tek alt ham bez 279 TL

        Kadın düğmeli pijama takımı leopar desenli 449 TL

        Chantale sütyen dolgulu/dolgusuz 125 TL

        2'li kadın patik çorap figürlü 59,95 TL

        3'lü erkek patik çorap desenli 75 TL

        Mansi ile oyna ve öğren kitap çeşitleri 149 TL

        6

        Spray mop set 249 TL

        Click mop 200 TL

        Mıknatıslı kapı sinekliği 139 TL

        Sineklik tek kanat 50 TL

        Sineklik çift kanat 59,95 TL

        3 parça banyo aksesuarı 129 TL

        Musluk matı 50 TL

        Saplı vücut ve masaj fırçası 75 TL

        Banyo matı 100 TL

        Silikon uçlu tuvalet fırçası 100 TL

        Banya seti 5'li 399 TL

        Metaltex metal asılabilir 2 katlı banyo rafı 229 TL

        2'li standlı cam sabunluk seti 299 TL

        Organizer çeşitleri 50 TL

        Tuvalet fırça çeşitleri 75 TL

        Metal kapı arkası askı 129 TL

        Kaktüs askı 3'lü 75 TL

        Elbise askısı 6'lı 75 TL

        Ambalaj lastiği 36,95 TL

        Statik toz alma aparatı 50 TL

        Su emici banyo matı 100 TL

        Duş başlığı seti 179 TL

        Masajlı taraklı duş başlığı seti 199 TL

        Fonksiyonel batarya ucu 79,95 TL

        Çok amaçlı saplı sepet 219 TL

        7

        Altus al 38 bfb uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör 3,999 TL

        Altus al 18 acw ayaklı vantilatör 2,299 TL

        Altus kule tipi vantilatör al 30 tf 2,099 TL

        Kiwi kfan-7410 kumandalı kule tipi vantilatör 1,599 TL

        Dijitsu vn55 kule tipi vantilatör 5,699 TL

        Dijitsu vn11 130w iyonizerli hava soğutucu 9,999 TL

        8

        Siemens 9 kg çamaşır kurutma makinesi 31,999 TL

        Samsung 9 kg çamaşır makinesi siyah 25,999 TL

        Samsung 9 kg çamaşır makinesi beyaz 24,499 TL

        Samsungn o frost buzdolabı 29,999 TL

        Samsung 4 programlı bulaşık makinesi 19,499 TL

        9

        Nesquik Çokokare / Nestle Çilektop 310 gr — 75 TL

        6x200 ml Pepsi Kola Cam Şişe — 99 TL

        Karmen Kakao Krema Dolgulu Çikolata 240 gr — 129 TL

        Duru Limon Kolonya 400 ml — 79 TL

        10
        11
        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 10 Mayıs 2026 (Yıldırımhan Ne Zaman Envantere Girecek?)

        Türkiye Savunma Sanayiinde nereye geldi? Milli sistemler İsrail ve Yunanistan'da nasıl gündem oldu? Gözler Tahran'dan gelecek yanıtta... Savaş bitecek gibi mi; hangi senaryo daha olası? Pentagon gizli UFO belgelerini yayınladı: O görüntüler ne anlatıyor? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Alt...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den Grönland için yeni adım
        ABD'den Grönland için yeni adım
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de