ŞOK 2 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayında: Cumartesi fırsatlarında ŞOK marketlere klima ve televizyon geliyor!
ŞOK 2 Mayıs aktüel kataloğu belli oldu. Yarından itibaren ŞOK marketlerde çeşitli ürünler satışa çıkacak. Cumartesi Fırsatları broşüründe bulunan Çift amortisörlü bisiklet, Hot Wheels üçlü arabalar, batman helikopter , oyun setleri, kadın/erkek terlik çeşitleri, büyük/orta/kabin valiz çeşitleri, toz torbalı süpürge, kazanlı ütü, televizyon, klima, çamaşır kurutma makinesi, su sebili, bulaşık makinesi, buzdolabı, rulo satranç, kitap çeşitleri gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte ŞOK 2 Mayıs 2026 aktüel broşürü ve yeni ürünlerin fiyatları haberimizde...
20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet: 21 vitesli, 2 yıl garantili 4.990 TL
Gokidy Uzaktan Kumandalı Ekskavatör 899 TL
Hot Wheels Üçlü Arabalar 329 TL
Matchbox Tekli Arabalar 115 TL
Batman Helikopter 129 TL
Maceraya Başlangıç Oyun Seti 699 TL
Neon Çek Bırak Araba 100 TL
Eğlenceli Işıklı Pop It 229 TL
Motosiklet 149 TL
Luvlie Şık Elbiseli Bebekler 249 TL
Hayvan Figürlü Köpük Balon 79,95 TL
Renkli Metal İş Araçları 75 TL
Yazı Tahtası 169 TL
DIYTOY Manyetik Tangram 199 TL
Emlak Ticaret Kutu Oyunu 249 TL
Wall Game 229 TL
Rulo Satranç 100 TL
Gözümü Açtım Kitap Çeşitleri 149 TL
Gezer kadın terlik çeşitleri 179 TL
Gezer erkek terlik çeşitleri 179 TL
Gezer kadın terlik çeşitleri 129 TL
Gezer erkek terlik çeşitleri 129 TL
Luxin pp makyaj valizi 349 TL
Luxin pp orta boy valiz 899 TL
Luxin pp kabin boy valiz 839 TL
Luxin pp büyük boy valiz 1,099 TL
Terlik aksesuarı 6'lı 34,95 TL
Skytech 65" 4k android led tv 23,999 TL
Altus al 6323 toz torbalı süpürge 3,799 TL
Philips perfectcare 8000 kazanlı ütü 15,999 TL
Samsung AR40 12000 btu klima 30,999 TL
Samsung AR40 18000 btu klima 47,999 TL
Samsung AR40 24000 btu klima 39,999 TL
Hoover 9 kg çamaşır makinesi 17,999 TL
Hoover 11 kg çamaşır kurutma makinesi 15,999 TL
Okiwi su sebili 7,999 TL
Hoover çift kapılı no frost buzdolabı 26,999 TL
Hoover 5 programlı bulaşık makinesi 12,999 TL