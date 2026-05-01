        ŞOK 2 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayında: Cumartesi fırsatlarında ŞOK marketlere klima ve televizyon geliyor!

        ŞOK marketin 2 Mayıs aktüel broşürü yayınlandı. Yarından itibaren tüm ŞOK marketlere teknolojik aletlerden elektronik eşyalara, beyaz eşyadan seyahat ürünlerine, çocuk oyuncaklarından hobi malzemelerine kadar çeşitli ürünler alışverişseverler ile buluşacak. İşte ŞOK 2 Mayıs 2026 Cumartesi fırsatları aktüel kataloğu...

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 16:29 Güncelleme:
        ŞOK 2 Mayıs aktüel kataloğu belli oldu. Yarından itibaren ŞOK marketlerde çeşitli ürünler satışa çıkacak. Cumartesi Fırsatları broşüründe bulunan Çift amortisörlü bisiklet, Hot Wheels üçlü arabalar, batman helikopter , oyun setleri, kadın/erkek terlik çeşitleri, büyük/orta/kabin valiz çeşitleri, toz torbalı süpürge, kazanlı ütü, televizyon, klima, çamaşır kurutma makinesi, su sebili, bulaşık makinesi, buzdolabı, rulo satranç, kitap çeşitleri gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte ŞOK 2 Mayıs 2026 aktüel broşürü ve yeni ürünlerin fiyatları haberimizde...

        20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet: 21 vitesli, 2 yıl garantili 4.990 TL

        Gokidy Uzaktan Kumandalı Ekskavatör 899 TL

        Hot Wheels Üçlü Arabalar 329 TL

        Matchbox Tekli Arabalar 115 TL

        Batman Helikopter 129 TL

        Maceraya Başlangıç Oyun Seti 699 TL

        Neon Çek Bırak Araba 100 TL

        Eğlenceli Işıklı Pop It 229 TL

        Motosiklet 149 TL

        Luvlie Şık Elbiseli Bebekler 249 TL

        Hayvan Figürlü Köpük Balon 79,95 TL

        Renkli Metal İş Araçları 75 TL

        Yazı Tahtası 169 TL

        DIYTOY Manyetik Tangram 199 TL

        Emlak Ticaret Kutu Oyunu 249 TL

        Wall Game 229 TL

        Rulo Satranç 100 TL

        Gözümü Açtım Kitap Çeşitleri 149 TL

        Gezer kadın terlik çeşitleri 179 TL

        Gezer erkek terlik çeşitleri 179 TL

        Gezer kadın terlik çeşitleri 129 TL

        Gezer erkek terlik çeşitleri 129 TL

        Luxin pp makyaj valizi 349 TL

        Luxin pp orta boy valiz 899 TL

        Luxin pp kabin boy valiz 839 TL

        Luxin pp büyük boy valiz 1,099 TL

        Terlik aksesuarı 6'lı 34,95 TL

        Skytech 65" 4k android led tv 23,999 TL

        Altus al 6323 toz torbalı süpürge 3,799 TL

        Philips perfectcare 8000 kazanlı ütü 15,999 TL

        Samsung AR40 12000 btu klima 30,999 TL

        Samsung AR40 18000 btu klima 47,999 TL

        Samsung AR40 24000 btu klima 39,999 TL

        Hoover 9 kg çamaşır makinesi 17,999 TL

        Hoover 11 kg çamaşır kurutma makinesi 15,999 TL

        Okiwi su sebili 7,999 TL

        Hoover çift kapılı no frost buzdolabı 26,999 TL

        Hoover 5 programlı bulaşık makinesi 12,999 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
