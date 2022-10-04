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Yarın son gün! Türk Hava Yolları'nda biletler 299 TL'den başlıyor!

Türk Hava Yolları’nın (THY) resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımdan sonra, indirimli bilet kampanyası gündeme geldi. Bugün başlayan kampanya yarın son bulacak. İşte detaylar...

Yarın son gün! Türk Hava Yolları'nda biletler 299 TL'den başlıyor!
Türk Hava Yolları'nda biletler 299 TL'den başlıyor!
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Türk Hava Yolları’nın (THY) resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımdan sonra, indirimli bilet kampanyası gündeme geldi. Bugün başlayan kampanya yarın son bulacak. Peki, THY ucuz bilet nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI!

Uçak bileti kampanyalarının sunduğu fırsatları keşfedin" başlığı ile uçak bileti kampanyası yayınlandı. Kampanya hakkında şu ifadeler kullanıldı:

“Keşfedilmeyi bekleyen birbirinden güzel rotalara ve sevdiklerinize, en avantajlı şekilde ulaşmanız için eşsiz uçuş deneyimlerine davetlisiniz. Uçak bileti kampanyalarımızı takip ederek seyahatiniz esnasında Türk Hava Yolları olarak sunduğumuz gurme lezzetleri tadabilir, konforlu koltuklarımız ve farklı ihtiyaçlarınıza cevap veren seyahat kitimiz sayesinde uçuşun en keyifli halini deneyimleyebilirsiniz."

299 TL'DEN BAŞLIYOR!

THY ucuz bilet kampanyasında en ucuz bilet 299 TL’den satılıyor. Bu kampanya, sadece yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. 4 Ekim 2022 Salı günü, yani bugün başlayan kampanya 5 Ekim 2022 Çarşamba günü sona erecek.

Türk Hava Yolları’nın Twitter paylaşımı şöyle:

“Türkiye Bir Başka Güzel! 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde tüm yurt içi uçuşlarda geçerli erken rezervasyon fırsatından yararlanın, 6 Şubat-9 Nisan 2023 tarihleri arasında 299,99 TL’den başlayan fiyatlar ve Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla uçun.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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