Son yapılan kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma kısıtlamalarında birtakım esnetilmelere gidildi. Bunlardan biri de hafta sonu kısıtlamaları oldu. Vatandaşlar açıklanan kararlar sonrası ilk hafta sonu öncesi Cumartesi günü yasak olup olmadığını merak ediyor...

CUMARTESİ YASAK VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Pazar günü marketler de saat 17:00'ye kadar açık olacak...