YarınBizim'de ikinci etap başlıyor

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Sabancı Topluluğu, Nisan ayında hayata geçirdiği “YarınBizim” projesinin ikinci etabını eylül ayında başlatacak. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, bir grup gazeteciyle düzenlediği sohbet toplantısında pandemi sürecinde hibe ve bağış programlarının büyüklüğünün 32 milyon TL’yi aştığına dikkat çekti. “Sabancı Topluluğu’nun vaadinin odağında sürdürülebilirlik var'' diyen Alper, sürdürülebilirlik yaklaşımlarındaki üç noktayı şöyle sıraladı: İklim acili durumu, sürdürülebilir iş modellerini teşvik etmek ve topluma pozitif etkiyi artırmak.

'74 İLDEN 698 ÖĞRENCİ KATILDI'

Pandemi sırasında cephede savaşan sağlık çalışanlarına destek olmak için Yarın Bizim projesini başlattıklarını aktaran Alper ''Sağlık çalışanlarımız hastanelerde bu kadar fazla vakit geçirirken onların evlatları zor durumdalar, ailelerinden uzaklar. Ailelerini göremiyorlar ve özellikle 11-12. Sınıftaki çocuklar çok ciddi stresli bir süreçten geçiyorlar. Böyle bir dönemde anneleri, babaları, kardeşleri yokken biz bu sınav hazırlık süreçlerinde onlara destek olmak için YarınBizim projemizi başlattık. Proje çığ gibi büyüyor'' dedi.

Proje için 1.180 başvuru aldıklarını, kriterleri gerçekleştiren 74 farklı ilden 698 mentinin projede yer aldığını aktaran Alper ''Topluluğumuzdan 559, dışarıdan 67 mentorumuz var'' dedi. Alper, üçüncü, dördüncü görüşmelerde bu çocukların dünya görüşlerinin değiştiğini, hayata artık daha umutla ve daha farklı baktıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 25’inin doktor olmak istediğine dikkat çeken Alper ''Bu iki senelik bir program ama muhtemelen daha da devam edecek. En basiti, Türkiye’de üniversite sınavına hazırlanan tüm öğrencilere burayı açarız, onlar da bu projeden faydalanırlar. Projemizde, katılımcılar sadece doktor ya da hemşire çocuklarıyla sınırlı değil. Hastanede çalışan bir hastabakıcı ya da temizlik elemanının çocuğu da buna katılabiliyor.'' diye konuştu.

Eylül ayı itibariyle projenin ikinci döneminin başlayacağını belirten Alper ''Mevcutta 11. sınıfa giden çocuklarımıza mentorluk ve bireysel gelişim desteğine devam ederken, yine sağlık çalışanlarının 1. derece yakını olan toplam 400, 12. sınıfta okuyan öğrenciyi de aramıza katacağız.'' dedi.

'X-CHALLENGERS PROJESİ TOPLLULUĞUN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK'

Öte yandan kendi içlerinde de “X-Challengers” isimli yeni bir proje başlattıklarını duyuran Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, bu projeyi şöyle anlattı: ''Sabancı Topluluğu’ndaki her grup başkanlığımızdan, yaşı maksimum 27 olan 6-7 arkadaşımızı seçtik. Türkiye’nin ya da dünyanın en iyi okullarından mezunlar. Topluluğumuzun en ileri ve en genç beyinlerini bir araya getirmeye çalıştık. Bir danışman yönetiminde, biz Sabancı Holding yöneticileri olarak şirketimizin beş yıllık planını hazırlarken, bize paralel olarak, hiçbir sınır hudut tanımadan grup başkanlıklarına beş yıllık birer plan hazırlıyorlar. Ve şu anda iki grup birbirini görmüyor. Bir anlamda bizim planımıza meydan okuyorlar. Temmuz ayı başında bu gençlerle yöneticilerimizi bir araya getireceğiz. Projelerini dinleyeceğiz ve bu projeleri alıp kendi planlarımıza dahil edeceğiz. Bu devrimsel nitelikte bir düşünme. Bizim belki kendi mesleklerimizle ilgili bazı öğrenilmiş çaresizliklerimiz var ama bu gençlerde onlar yok. Onların bu çaresizliklerin ötesinde hudutsuz düşüncelerini biz beş yıllık planımıza dahil edeceğiz. Ve eminim ki bu arkadaşlarımızın bize getireceği fikirlerden, Topluluğumuzun çehresini değiştirecek milyar dolarlık işler çıkartacağız. Bizler bu işlerin tohumlarını, fidanlarını ekeceğiz; onlar da hasadını yapacaklar. Beni burada mutlu eden diğer bir konu da bu proje içerisinde yer alan toplam 29 katılımcımızın 17’sinin kadın olması. Yani burada kadın oranımız neredeyse yüzde 60.''