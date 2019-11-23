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Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Proje kapsamında Ağustos 2016’dan bu yana 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşan Türkiye Vodafone Vakfı, önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor.

Türkiye Vodafone Vakfı, projenin 4’üncü yılında, iki büyük işbirliğine de imza atacak. Eğitici eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerini de dahil eden Vakıf, dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile işbirliği yaparak 14-17 yaş arasındaki gençlere Yapay Zeka eğitimleri verecek.

Projenin yeni dönem hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, çocukları kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefledikleri ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle bugüne kadar 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettiklerine dikkat çekti.

Hasan Süel, şunları söyledi:

“Projemizin sosyal etki sonuçlarına göre, kodlama mantığının gerçek hayat problemlerini çözerken kullanılabileceğini düşündüğünü belirtenlerin oranı yüzde 53. Yüzde 76’sı ise ileride yazılım geliştirmeyi düşünüyor. Aldığımız bu sonuçlarla, projemizin 4’üncü yılında kodlama eğitimlerimizi tüm illere götürüyoruz. Önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen ise “21. yüzyıl becerisi olarak adlandırılan tasarım odaklı düşünme, yaratıcılık, kolektif çalışma gibi becerileri kodlama eğitimlerimizle destekliyoruz. Projemizin 4. döneminde dijital dünyada dominant hale gelen yapay zeka ve uygulamaları konusunda eğitim vermeyi hedefliyoruz” dedi.

MEB ÖĞRETMENLERİ DE DAHİL EDİLDİ

Toplantıda verilen bilgiye göre son 3 yılda ağırlıklı olarak Habitat Derneği bünyesinde görev alan ve çoğunluğu üniversite öğrencisi olan toplam 355 gönüllü eğitmenle ilerleyen projede, bu yıl, devlet okullarındaki öğretmenlere de eğitici eğitimi veriliyor.

İlk etapta, Nisan ayında 38 öğretmen “Temel Kodlama Eğitimi” adı altında, 4 günlük algoritma, Scratch 3.0 ve Microbit eğitimi aldı. Yeni dönemde, 40 öğretmene Scratch programlama eğitimi verilerek, kendi illerinde diğer öğretmenleri yetiştirmesi ve görev yaptıkları okullarda kodlama eğitimi vermesi sağlanacak.

14-17 YAŞ ARALIĞINDAKİLERE YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

Tüm dünyada dezavantajlı konumda olan 14-17 yaş arası gençlerin fikir ve yeteneklerinin teknoloji aracılığıyla geliştirilmesini hedefleyen The Clubhouse Network, ilk kez “Yarını Kodlayanlar” projesi ile Türkiye’ye geliyor.

MIT Media Lab ve Boston Bilim Müzesi işbirliğiyle 1993 yılında kurulan platform, gençlerin kendilerini güvende hissedecekleri, kendi projelerini geliştirirken öğrenebilecekleri, kendilerine olan güvenlerini artırabilecekleri ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilecekleri bir ekosistem sunmak için çalışıyor. Bugün 19’u aşkın ülkede 100’den fazla Clubhouse her yıl 25 bin gence ulaşıyor.

İLK CLUBHOUSE İSTANBUL’DA

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Türkiye’deki gençlerin de The Clubhouse Network bünyesindeki özel eğitimlere erişmesi sağlanacak. Gençlere dijital dünyanın önemli alanlarından biri olan Yapay Zeka öğretilecek. Yapay Zeka eğitimleri; Yapay Zeka Nedir ve Kullanım Alanları, Veri Bilimi, Yapay Zeka Algoritmaları, Makine Öğrenmesi, IoT ve Bulut’un Yapay Zekadaki Yeri gibi konuları kapsayacak.

The Clubhouse Network işbirliği için İstanbul, Ankara ve Trabzon olmak üzere 3 pilot il belirlendi. Eğitimler, Ocak ayı itibarıyla İstanbul’da başlayacak. Proje için 45 gönüllü eğitmen, 1.5 ay boyunca haftada 2 gün okul sonrası gençlerle çalışıp onların proje geliştirmelerine yardımcı olacak. Her bir genç, toplam 24 saatlik eğitim alacak. 2020 sonuna kadar 3 ilde 1000 gence ulaşılması hedefleniyor.

ADANALI ÇOCUKLAR ÇİN YOLCUSU

Öte yandan “Yarını Kodlayanlar” projesi katılımcılarından, Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu “XSun Team” ve “Futurecore” takımları, 28 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde Çin’de düzenlenecek MakeX Robotik Yarışması 2019 Dünya Finali’ne katılacak. Dünya çapında en prestijli robotik yarışması olma hedefiyle 2017’den bu yana düzenlenmekte olan yarışmada bu yıl 20 ülkeden 300 takım yarışacak.

Aysel Sena Sarıay ve Berkay Eldemir’in oluşturduğu “Futurecore” 6-13 yaş kategorisinde, Onur Ata Özyiğit ve Deniz Gündeşlioğlu’nun oluşturduğu “XSun Team” ise 12-16 yaş kategorisinde yarışacak. “XSun Team”, geçen yıl da MakeX Robotik Yarışması Dünya Finali’ne katılmış ve 56 takımın yarıştığı “Junior High School” kategorisinde dünya üçüncüsü olmuştu.