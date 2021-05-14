Yarını Yok filmi oyuncuları kimler? Yarını Yok konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ethan Hawke, Xu Qing, Paul Anderson, Liam Cunningham ve Rutger Hauer'ın oynadığı 2017 bilim kurgu aksiyon filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

YARINI YOK OYUNCULARI KİMLER?

Brian Smrz tarafından yönetilen ve Ethan Hawke, Xu Qing, Paul Anderson, Liam Cunningham ve Rutger Hauer yer alıyor.

YARINI YOK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Travis Conrad, bir kiralık katildir. Kendisine verilen son işi sırasında öldürülür; fakat tam 24 saat sürecek olan bir görev için gizemli bir şekilde diriltilir. Travis’in koluna bir geri sayım sayıcı yerleştirilmiştir. Sayaç sıfıra ulaşana kadar kendisine verilen görevi tamamlaması gerekir, yoksa ölecektir. Travis, kendisine verilen bu bir günde hem görevini tamamlamak hem hayatına mal olan insanlardan intikam almak için çabalar.

4 kez Oscar adaylığına layık görülmüş olan Ethan Hawke'ın başrolünde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Brian Smrz oturuyor.