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Yarının Dünyası filmi konusu nedir? Yarının Dünyası filmi oyuncuları ve karakterleri

Yarının Dünyası filmi bu akşam 00.20'de ATV ekranlarında sinemaseveler ile buluşuyor. 2015 yapımı film olan Yarının Dünyası'nın yönetmelik koltuğunda Brad Bird oturuyor. Peki Yarının Dünyası filmi oyuncuları kimler? Yarının Dünyası filmi konusu nedir? İşte detaylar...

Yarının Dünyası

Bilime çok meraklı bir genç olan Casey'in hayatının anlatıldığı Yarının Dünyası filmini sizler için araştırdık. Peki Yarının Dünyası filmi konusu nedir? İşte Yarının Dünyası filmi oyuncuları ve karakterleri...

YARININ DÜNYASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bilime çok meraklı bir genç olan Casey, bir gün bir rozet bulur. Bu rozete dokunduğu zaman şimdiki dünyadan çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip bir dünyaya gidebiliyordur. Casey, rozetin sırrını araştırırken Mucit Frank'a ulaşır. Frank'ın yaptığı bir makine dünyanın sonuna doğru geri sayım yapmaktadır. Dünyanın yok oluşuna sadece 59 gün vardır. Casey ise bu sonu durdurmakta kararlıdır.

YARININ DÜNYASI OYUNCULARI KİMLER?

Yarının Dünyası filminin oyuncu kadrosunda;

Britt Robertson,
George Clooney,
Judy Greer,
Kathryn Hahn ve Hugh Laurie yer alıyor.

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