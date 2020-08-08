Bilime çok meraklı bir genç olan Casey'in hayatının anlatıldığı Yarının Dünyası filmini sizler için araştırdık. Peki Yarının Dünyası filmi konusu nedir? İşte Yarının Dünyası filmi oyuncuları ve karakterleri...

YARININ DÜNYASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bilime çok meraklı bir genç olan Casey, bir gün bir rozet bulur. Bu rozete dokunduğu zaman şimdiki dünyadan çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip bir dünyaya gidebiliyordur. Casey, rozetin sırrını araştırırken Mucit Frank'a ulaşır. Frank'ın yaptığı bir makine dünyanın sonuna doğru geri sayım yapmaktadır. Dünyanın yok oluşuna sadece 59 gün vardır. Casey ise bu sonu durdurmakta kararlıdır.

YARININ DÜNYASI OYUNCULARI KİMLER?

Yarının Dünyası filminin oyuncu kadrosunda;

Britt Robertson,

George Clooney,

Judy Greer,

Kathryn Hahn ve Hugh Laurie yer alıyor.