Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında biraz azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve Güneybatı, yarın öğle saatlerinden itibaren Kuzeydoğudan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|16 Mayıs Cumartesi
|19
|31
|48
|76
|24
|9
|29,6
|13,4
|22,3
|17 Mayıs Pazar
|17
|32
|55
|85
|20
|9,1
|32,1
|13,7
|22,5
|18 Mayıs Pazartesi
|17
|25
|62
|84
|31
|8,7
|29,6
|13,8
|22,4
|19 Mayıs Salı
|16
|25
|45
|85
|26
|9,7
|36,4
|14,2
|22,8
|20 Mayıs Çarşamba
|15
|26
|40
|89
|26
|10,8
|31
|14,6
|23,3
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 18°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 14°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 24°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KARS 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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