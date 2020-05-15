Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında biraz azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve Güneybatı, yarın öğle saatlerinden itibaren Kuzeydoğudan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 16 Mayıs Cumartesi 19 31 48 76 24 9 29,6 13,4 22,3 17 Mayıs Pazar 17 32 55 85 20 9,1 32,1 13,7 22,5 18 Mayıs Pazartesi 17 25 62 84 31 8,7 29,6 13,8 22,4 19 Mayıs Salı 16 25 45 85 26 9,7 36,4 14,2 22,8 20 Mayıs Çarşamba 15 26 40 89 26 10,8 31 14,6 23,3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C , 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 19°C , 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C , 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C , 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 22°C , 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C , 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C , 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C , 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C , 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C , 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C , 39°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 14°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 14°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C , 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 13°C , 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C , 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 24°C , 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C , 38°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 23°C , 31°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 16°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 18°C , 31°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C , 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS 6°C , 24°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 16°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 8°C , 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C , 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 21°C , 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C , 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C , 39°C

Az bulutlu ve açık