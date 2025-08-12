Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 1 milyon 875 bin TL destek! Yarısı Bizden Kampanyası ödeme planı ve şartları
İstanbul'un olası depremlere karşı daha güvenli hale gelmesi amacıyla yürütülen "Yarısı Bizden" projesine başvurular devam ediyor. Şehrin riskli binalarında yaşayan vatandaşlara yönelik hazırlanan bu program, hem geri ödemesiz hibe hem de düşük maliyetli kredi desteğini aynı anda sunuyor. Başvurularda gelir düzeyi ya da kredi notu şartı aranmazken, ödemeler ruhsat alındıktan tam 24 ay sonra başlıyor ve ilk yıl için faiz uygulanmıyor. Peki, projede şu an hangi aşamaya gelindi, başvuru sonrası süreç nasıl ilerliyor? İşte "Yarısı Bizden" kampanyasına dair tüm önemli bilgiler…
İstanbul’daki deprem riski yüksek binaların yenilenmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Yarısı Bizden” projesi, devlet katkısıyla sürdürülüyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmayı amaçlayan bu kampanya kapsamında hak sahiplerine 875 bin TL’ye kadar karşılıksız hibe ve aynı tutarda uygun koşullu kredi imkânı sağlanıyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Peki, başvuru adımları neler, kimler bu destekten yararlanabiliyor? İşte “Yarısı Bizden” kampanyasının güncel durumu ve detayları…
YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir. Hak sahipleri bazında herhangi bir kredi veya gelir notu aranmaz.
PROJENİN ÖN Ş