İstanbul’daki deprem riski yüksek binaların yenilenmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Yarısı Bizden” projesi, devlet katkısıyla sürdürülüyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmayı amaçlayan bu kampanya kapsamında hak sahiplerine 875 bin TL’ye kadar karşılıksız hibe ve aynı tutarda uygun koşullu kredi imkânı sağlanıyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Peki, başvuru adımları neler, kimler bu destekten yararlanabiliyor? İşte “Yarısı Bizden” kampanyasının güncel durumu ve detayları…